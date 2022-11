dal blog di Gianfranco Scialpi, 28.11.2022.

Sicurezza edifici scolastici. La tragedia a Ischia ha fatto salire l’attenzione sulla sicurezza. I fari si accendono sugli edifici scolastici . I massmedia scoprono l’acqua calda

Sicurezza edifici scolastici, l’attenzione dei massmedia

Sicurezza edifici scolastici. La frana che ha inghiottito persone e cose a Ischia ha lasciato il segno. L’opinione pubblica ha rimesso al giusto posto la sicurezza. La priorità, come altre di uguale importanza, spesso sono rimosse da altre emergenze. Un ruolo importante è svolto dai massmedia, grazie alla loro capacità di rappresentare all’occorrente la paura, l’ansia. Quasi tre anni fa il Covid ha aperto le danze. E’ seguita la guerra russo-ucraina e la crisi energetica.

Comunque la tragedia avvenuta a Ischia ha fatto ricordare a molti che gli edifici scolastici sono insicuri. Il tema è stato ripreso in alcuni talk-show (In Onda…) e anche sulla carta stampata.

Questa mattina Il Messaggero ha pubblicato una riflessione di P. Balduzzi (Mettiamo in sicurezza il futuri dei bambini). L’autore rileva l’importanza che gli edifici scolastici siano sicuri.”… i nostri figli passano un terzo della loro giornata in costruzioni che dovrebbero accoglierli, crescerli e soprattutto proteggerli…” Purtroppo P. Balduzzi giunge alla conclusione: le scuole non sono sicure!

La “scoperta dell’acqua calda”

I massmedia si sono accorti che esiste una significativa criticità degli edifici scolastici. Hanno “scoperto l’acqua calda”! Frequentemente si hanno notizie di crolli, allagamenti di altro ancora. Purtroppo queste notizie non meritano la vetrina mediatica. Altri sono i problemi. Il risultato è evidente: la scuola non è una priorità! Eppure per chi frequenta ogni giorno gli edifici scolastici è cosciente del potenziale rischio che corre, entrando entrando a scuola.

Qualche giorno prima (24 novembre) della frana a Ischia Il Messaggero titolava ”Scuola: la conta dei danni. Da lunedì lezioni a rischio”. Si legge: “Basta un temporale, che le classi, i corridoi, le palestre tornano ad allagarsi o riempirsi di acqua piovana. Per un giorno di pioggi violenta la stima dei danni contati in almeno il 30% delle scuole può tranquillamente superare i «i 200 mila €», spiega C. Costarelli… Per lo più il problema principale riguarda i solai, i soffitti e le guaine, nell’80% circa delle scuole sono da rifare”

La conclusiojne è sconcertante: si preferisce curare piuttosto che prevenire, accettandi anche il rischio potenziale di pagare molto di più dopo, piuttosto che meno prima! Che stano Paese il nostro!

