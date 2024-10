di Simone Craparo, InfoDocenti.it, 28.10.2024.

Sintesi delle principali misure della Manovra 2025 riguardanti istruzione, docenti e personale ATA.

1 – Carta del docente

La Carta del docente viene estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, al 31/08 per capire meglio. A supporto di questa misura, il budget sarà incrementato di 60 milioni di euro all’anno a partire dal 2025.

2 – Riduzione dell’organico docente

Dal 2025/2026, l’organico docente sarà ridotto di 5.660 posti dall’A.S. 2025/2026. Questa misura si basa su una riduzione della popolazione scolastica e la necessità di ottimizzare le risorse. Tali riduzioni potranno essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia però ad invarianza finanziaria.

3 – Riduzione dell’organico del personale ATA

È prevista una riduzione dell’organico del personale ATA, in linea con le politiche di razionalizzazione delle risorse e di adattamento alle nuove necessità demografiche e di bilancio. Tale riduzione ammonta a 2.174 unità dall’A.S. 2025/2026. Tali riduzioni potranno essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia però ad invarianza finanziaria.

4 – Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico

È stato creato un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per il 2025, 189 milioni di euro per il 2026, e stabilizzato a 75 milioni di euro all’anno a partire dal 2027.

La Manovra non specifica per cosa sarà utilizzato tale fondo, forse per sostenere progetti di miglioramento della qualità educativa e di funzionamento delle scuole.

5 – Rinnovo contrattuale per docenti e personale ATA

Le somme per il rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027 sono stati fissati a:

1.755 milioni di euro per il 2025;

3.550 milioni di euro per il 2026;

5.550 milioni di euro annui dal 2027.

Queste risorse coprono i costi del rinnovo contrattuale, compresi i miglioramenti economici e gli aumenti salariali.

Inoltre, è prevista un’anticipazione degli aumenti per il periodo compreso tra aprile e giugno 2025, con un incremento dello 0,6% degli stipendi tabellari, che salirà all’1% dal 1° luglio 2025.

