Sistemi di ricambio. Dopo cinque mesi abbiamo qualche riga. Le reazioni e il messaggio sulla considerazione della scuola.

Sistemi di ricambio dell’aria nelle aule. Dopo quattro mesi abbiamo poche righe. Purtroppo dicono poco, lasciando molta delusione e una domanda: occorrevano cinque mesi dall’approvazione della legge 11/22 per partorire questo “topolino”! La sensazione è che rappresenti la classica “pezza” per distrarre il mondo della scuola dall’inadempienza del Ministero della Salute. Cosa propone? In realtà si hanno delle notizie riportate da OrizzonteScuola.it. Si legge “i tecnici daranno indicazioni alle scuole in merito ai dispositivi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria. La scelta sulla “opportunità di utilizzo” della soluzione tecnica, deve effettuata da personale qualificato in considerazione della valutazione dei rischi e deve tenere anche presenti gli obiettivi che si intendono raggiungere (es. ricambio d’aria, abbattimento carica patogeni nell’aria e/o del materiale particellare), nel caso di utilizzo di apparecchi mobili, se l’uso è continuo o al bisogno. I requisiti e le informazioni rappresentano un riferimento per la selezione dei sistemi e per le procedure da adottare all’interno delle strutture scolastiche.

Le reazioni non sono positive

Ovviamente di fronte a queste poche righe le reazioni sono state molto critiche. Ha dichiarato R. Sasso (sottosegretario, Ministero dell’istruzione): “Il ministro Speranza si è preso tutto questo tempo per poi produrre un documento caratterizzato da molteplici criticità e da una sostanziale volontà di delegare ad altri oneri e responsabilità. Di fatto, si scarica ancora una volta sui dirigenti scolastici, già fiaccati da una mole di lavoro straordinaria a causa della pandemia, il peso dell’intera operazione, anche per quanto riguarda aspetti prettamente sanitari. Una cosa inaccettabile”

C. Costarelli (Presidente ANP Lazio) entra nel dettaglio: “Il documento dell’ISS di raccomandazioni per la stesura delle linee guida sull”aerazione nomina di sfuggita i dirigenti scolastici e parla di personale specializzato che dovrebbe occuparsi della valutazione e delle decisioni in merito, per tutto quando va oltre l’apertura delle finestre: le scuole non hanno questo personale a meno di non retribuirlo specificatamente, con il rischio comunque di scelte diverse da scuola a scuola. È necessario indicare esplicitamente che ad occuparsi della questione siano gli enti locali, attraverso personale specializzato e con fondi finalizzati: non si possono affidare le linee guida alle singole scuole che non hanno personale tecnico esperto per la valutazione e tanto meno fondi per agire, con la conseguenza di soluzioni a macchia di leopardo che non garantiscono la bontà della soluzione e soprattutto non assicurano il diritto della salute per tutti.”

La scuola è poco importante

La pubblicazione delle poche righe (neanche una bozza) dicono molto dell’ importanza della scuola. Praticamente inesistente. L’istituzione formativa è un’occasione per esercitare e migliorare l’annuncite. Nuova forma di comunicazione post-moderna dove i messaggi si susseguono rapidamente, in modo da far dimenticare quello precedente. Alla fine resta il Nulla dei fatti, dopo aver constatato anche la scomparsa dell’eco sonoro dell’ultima dichiarazione. Quanta distanza tra il martellante messaggio dell’importanza della scuola in piena pandemia e i fatti che ne sono seguiti. Le dichiarazioni avevano solo il fine di riaprire le scuole. I contesti organizzativi e le soluzioni per migliorare gli ambienti non sono mai stai percepiti dei problemi reali.

Quindi siamo ancora a “Carissimo amico”. A due mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico è grave. Indubbiamente la sostanziale crisi di governo occulterà il problema, salvo poi…

