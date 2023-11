Sebbene sul sito di Humane siano elencate una serie di caratteristiche legate alla privacy e alla sicurezza dei dati personali degli utenti, bisogna mettere in conto anche l’imbarazzo che si potrebbe creare nell’ascoltare, mandare o rispondere a un messaggio dai contenuti molto privati mentre si è circondati da persone estranee perché il piccolo strumento è per lo più comandato con la voce.

Per questo motivo dalla casa madre tengono a precisare che Il pin, non sarà “always on” cioè sempre attivo ma, per interagire con esso, occorrerà sempre un input da parte di chi lo indossa. Che sia un tocco oppure un comando vocale, se non verrà azionato alcun comando non compirà nessuna azione. Se da una parte questo continuo toccare o parlare al dispositivo è necessario per garantire la privacy, da una parte ne perde di usabilità.

Un altro aspetto limitante di AI Pin è non è paragonabile ad uno smartwatch e il possessore non potrà ad esempio partecipare ad una videochiamata o leggere una notizia condivisa da qualcuno.

Non sappiamo ancora se e come si svilupperà in futuro e non vorremo essere smentiti affondandolo subito come prodotto di nicchia.

Vedremo cosa ci riserverà il futuro prossimo, dove si spingerà l’IA e quali effetti avrà sulla vita quotidiana.

Di certo pensare ad un gruppo di ragazzi indossare questi dispositivi sopra la felpa alla moda, riprendersi di nascosto e proiettare i messaggi ricevuti mette un decisamente paura.

D’altro canto, forse pensare a togliere ancora gli smartphone in classe potrebbe diventare un problema di breve durata.