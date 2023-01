di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 6.1.2023.

Stipendi, in arrivo due piccole buone notizie per i lavoratori per quanto riguarda la busta paga di gennaio 2023.

Stipendi, il 2023 si è aperto con notizie poco incoraggianti per quanto riguarda il costo della vita. Il tasso di inflazione, a dicembre, si è attestato all’11,6 per cento su base annua. Si è registrata una leggera diminuzione ma il caro vita resta sempre molto elevato. In compenso, per gli stipendi di gennaio 2023, ci sono due notizie incoraggianti.

Stipendi, doppio bonus nella busta paga del mese di gennaio 2023

Piccola boccata d’ossigeno in arrivo, per i lavoratori, nella busta paga del mese di gennaio 2023. Il primo bonus si potrà sfruttare grazie al calendario‘favorevole’: il 1° gennaio, infatti, quest’anno è caduto di domenica. Di conseguenza, la giornata viene considerata come festività non goduta. Pertanto, al lavoratore spetta un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera’.

Il secondo bonus per il mese di gennaio 2023, invece, arriva direttamente dall’ultima Legge di Bilancio approvata negli ultimi giorni dell’anno dal governo Meloni. L’esecutivo, infatti, oltre a confermare il taglio del cuneo fiscale, ha ampliato di un ulteriore punto la decontribuzione: tale beneficio spetta a chi ha un reddito annuo fino a 25mila euro lordi.

Taglio del cuneo fiscale

La Manovra finanziaria, infatti, stabilisce quanto segue: “l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali” per i redditi fino a 2.692 euro, cioè 35mila euro lordi annui considerata anche la tredicesima, ampliandolo di un ulteriore punto per chi rimane sotto la soglia dei 25mila euro lordi.

Stipendi 2023, aumento col taglio cuneo fiscale: a quanto ammonta? TABELLA

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Stipendi, ‘doppio bonus’ nella busta paga di gennaio 2023

ultima modifica: da