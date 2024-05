di Alice D’Este, Il Corriere del Veneto, 24.5.2024.

È accaduto alle scuole medie Felissent. Il ministro Valditara: «Inammissibile». E invia gli ispettori.

Hanno chiesto di non studiare Dante, in particolare la Divina Commedia. E hanno ottenuto di non farlo, con il via libera del loro docente.

E’ accaduto alle scuole medie Felissent di Treviso, dove due famiglie di religione islamica hanno espresso la volontà (a quanto pare dopo una richiesta dello stesso docente) di saltare una parte del programma per ragioni religiose.

Lo sconcerto del ministro Valditara e l’invio degli ispettori La Divina commedia non è nuova a problematiche di questo tipo. Nel ventottesimo canto dell’inferno infatti Maometto viene descritto come un vescovo cristiano «convertito» che viene punito come seminatore di discordia e portatore di scisma. Un punto di vista da incardinare nella cultura medievale e legato alla genesi della Divina commedia stessa.

«Per il momento sto cercando di chiarire cosa sia accaduto – spiega Francesca Magnano, preside dell’istituto – di certo è un errore dire che c’è stato un via libera, io non sapevo nulla di questa storia e sto cercando di fare chiarezza con i docenti coinvolti». Una scelta, quest’ultima, che ha fatto storcere il naso a molti, primo tra tutti il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara che l’ha definita «inammissibile» disponendo immediatamente un’ispezione.

Il sindaco di Treviso: «Più Dante, meno cellulari e social» Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Treviso Mario Conte. «Al netto della richiesta della famiglia musulmana – dice Conte – fatico a capire la scelta presa dalla dirigente scolastica di esonerare gli studenti dallo studio di Dante Alighieri ritenuto offensivo per i valori e la cultura islamica. Ritengo che questa sia una scelta difficile da comprendere perché la cultura è inclusione e integrazione. Dante trova ispirazione anche nella città di Treviso, è una scelta difficile da comprendere. Escludendo la nostra cultura non si va verso l’inclusione, anzi! Invito la dirigente a rivedere la sua decisione, di sicuro gli studenti non saranno danneggiati dallo studio di Dante. Credo che togliere dal percorso didattico Dante Alighieri sia un passo verso l’esclusione della nostra cultura. Io preferisco che tolgano Tiktok e i social. Meglio che i ragazzi studino un po’ più Dante e spengano i cellulari».

Salvini: «Il problema è lo pseudo-professore» «Dante islamofobo? La colpa è di quello pseudo-professore che ha dato ragione alle famiglie che lo pensavano». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Montecatini (Pistoia), parlando della vicenda della scuola di Treviso. «Mi ha sconvolto una notizia che arriva dal Veneto – ha proseguito – e mi ha sconvolto come papà di una figlia che va alle medie. Ho provato anche a rileggerla, perché pensavo di aver capito male. In una scuola media di Treviso ci sono alcune famiglie di fede islamica che hanno chiesto a un professore di non far studiare Dante Alighieri ai propri figli perché Inferno, Purgatorio e Paradiso sarebbero offensivi per Maometto e per l’Islam». «Il problema – ha proseguito Salvini – non è quello di una famiglia un po’ bizzarra che arriva in un Paese che la ospita e dice che i figli non devo studiare il poeta più grande al mondo. Il problema è lo pseudo-professore che gli ha dato ragione». «L’Europa – ha concluso il leader della Lega – la dobbiamo riprendere per i capelli ora, con i suoi valori e il nostro patrimonio di cultura. O vogliamo davvero dare dell’islamofobo a Dante? Qui rischiamo la fine di una civiltà perché c’è chi arriva, pretende, impone e trova un ventre molle, una società sfilacciata, senza identità. Abbiamo invece il dovere di lasciare ai nostri figli un’Italia con orgoglio, storia e identità. Non possiamo diventare una colonia islamica o cinese».

