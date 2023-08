dal blog di Gianfranco Scialpi, 24.8.2023.

Valditara e le promozioni dei Tar. Il Ministro annuncia una maggiore protezione sui docenti. L’impresa però non appare facile. Nel frattempo la scuola può ridurre la probabilità di interventi del Tar

Valditara e le promozioni dei Tar. Dopo l’ultimo caso di promozione imposta, il Ministro annuncia una sterzata per proteggere i docenti dalle entrate a gamba tesa dei giudici aministrativi. Ne dà notizia Il Messaggero (23 agosto). Si legge:”Restituire autorevolezza ai docenti, rendendo il più possibile insindacabili -ovviamente in assenza di violazioni- le valutazioni espresse nei confronti degli studenti, sia a livello di preparazione che di maturazione personale e comportamentale”. Da qui la decisione di costituire un gruppo di lavoro.

Impresa difficile. La decisione non è solo pedagogica

Difficilmente si conseguirà l’obiettivo di proteggere le decisioni pedagogico-didattiche dei Consigli di classe. Queste sono intrecciate con una normativa ben definita.

La prima fra tutte la Costituzione che obbliga La Repubblica italiana a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona. In tal senso va letta la sentenza del Consiglio di stato (4107/20), alla quale si è attenuto il Tar del Lazio. Si legge su scuola24 ” in quell’occasione il Cds aveva stabilito che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati, senza successo, tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come previsto dall’articolo 6 del Dlgs. n. 62/2017 «e solo se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero, in un più ampio periodo scolastico, risulti irrimediabilmente sfavorevole».

Occorre maggiore attenzione nella documentazione

Interessante il collegamento con i corsi di recupero. Nel caso concreto pare che questi non siano stati attivati dall’Istituto. Infatti il Tar rileva la mancanza di supporti per il recupero. L’appunto è costituzionale (art. 3 comma 2).

A questo occorre aggiungere che la documentazione deve descrivere dettagliatamente i diversi step precedenti alla decisione. Come ho scritto l’altro giorno pare che la documentazione a sostegno della bocciatura non avesse queste caratteristiche. E’ la stessa Preside a ipotizzare questa criticità “avrei dovuto essere più puntigliosa, la relazione della coordinatrice allegata agli atti probabilmente non era sufficiente”

Concludendo i Consigli di classe presieduti dal Dirigente scolastico devono porre una maggiore attenzione agli aspetti formali. Il Tar non può essere presentato come un organo in contrapposizione alla scuola. I giudici si limitano ad applicare la normativa (Costituzione, Consiglio di stato…). Quest’ultima richiede un’attenzione particolare, simile all’articolazione minuziosa delle sentenze. Da qui occorre partire per evitare brutte sorprese.

