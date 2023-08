dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 14.8.2023.

Il ministro Valditara ha manifestato in più occasioni la propria intenzione di modificare le norme riguardanti il voto in condotta degli studenti. Lo scopo dichiarato è quello di contrastare i comportamenti violenti come le aggressioni ai docenti e gli episodi di bullismo.

Al momento il voto in condotta si espliciterà in un un giudizio sul comportamento dello studente nel corso dell’anno scolastico. La valutazione finale in decimi sarà deliberata dal consiglio di classe e solo un voto pari o inferiore al 5 comporterà la bocciatura automatica.

Le ipotesi su cui sta lavorando il titolare del MIM hanno l’obiettivo di dare maggiore valore al comportamento degli studenti e responsabilizzarli in maggior misura.

Queste le proposte sul tappeto:

Ripristino nelle medie con l’introduzione del voto in condotta anche nelle scuole secondarie di I grado. Tale valutazione, attualmente espressa sotto forma di giudizio sarà rappresentata in decimi e entrerà nel calcolo della media generale, modificando di fatto la precedente riforma Fedeli del 2017.

. Maggiore peso nella valutazione alle superiori: per gli studenti delle scuole secondarie di II grado il voto sul comportamento avrà un rilievo maggiore e potrà modificare i crediti necessari per l’ammissione all’Esame di Stato. Revisione delle sospensioni: gli studenti sanzionati con sospensioni brevi potranno recuperare con attività educative ancora da definire, vagliate e verificate dal consiglio di classe. Le sospensioni più lunghe comporteranno attività di cittadinanza solidale. Criteri più rigidi: il 5 in condotta potrà essere attribuito sia per reati o gravi atti di violenza sia per reiterate infrazioni al regolamento interno dell’istituto. Debito in Educazione civica: gli studenti delle superiori che si vedranno assegnato un 6 in condotta dovranno affrontare un ulteriore esame a settembre su temi di Cittadinanza e Costituzione.

