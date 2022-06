Classi pollaio, prosegue la contrapposizione tra Azzolina e Bianchi. L’ex Ministro, però non ha colto l’occasione di smantellare le classi pollaio. Una priorità per il M5s

Classi pollaio, Lucia Azzolina vs Patrizio Bianchi

Classi pollaio. Gradualmente sta scomparendo dall’attenzione del grande epubblico. Sta diventando un tema di nicchia. Si continua a parlarne tra pochi intimi, non riuscendo più a bucare i massmedia. Il sovraffollamento delle classi è percepito come un problema per chi vive direttamente la scuola o comunque deve organizzare il nuovo anno scolastico. Ovviamente per chi è inesperto di aule scolastiche del nuovo millennio, il problema è solo tecnico, trincerandosi dietro le statistiche (Bianchi, Gavosto).

Nelle ultime settimane L. Azzolina ex Ministro dell’Istruzione è tornata sul tema. Sul settimanale TPI (The Post Internazionale, 17-23 giugno) ha scritto un articolo. Non aggiunge nulla a quello che già conosciamo: l’incompatibilità politica con P. Bianchi. Scrive che sulla scuola è partita la Grande Restaurazione, caratterizzata dal ritorno dell’approccio gelminiano che intende il sistema formativo come un bancomat. Sulle classi pollaio il giudizio dell’operato del Ministro Bianchi è tranciante. L’attuale responsabile dell’Istruzione “(si proprio quello che ha scritto un libro per dire <<massimo 12 alunni per classe>>) oggi dice no alle classi troppo piccole, perché <<i bambini poi non si ritrovano>>. In che senso? Rischiano di perdersi? Non trovano più l’uscita?”

L.Azzolina e l’occasione mancata

Tutto vero quello che scrive L. Azzolina. Purtroppo anche lei, ha compiuto una giravolta rispetto all’abrogazione delle classi pollaio. Nel 2018 il M5s aveva messo nel suo programma elettorale l’abolizione delle classi pollaio, Si legge: “Per superare la formazione di ‘classi pollaio’, classi dove ci sono dai trenta ai 40 alunni (spesso anche con 1, 2, 3 alunni/e disabili) in aule predisposte per accoglierne non più di 25, con conseguenti e seri rischi per la loro sicurezza, il Movimento propone che il totale degli alunni presenti in ogni classe non possa superare le 22 unità, con la riduzione della soglia a 20 in presenza di un alunno con disabilità.

La questione della numerosità della classe viene affrontata di petto, senza la semplice rimozione dei casi limite, con la determinazione drastica della dimensione massima di una classe. Si tratta di un tema caldo con ricorsi al TAR e relative sentenze di sdoppiamento”.

Nonostante l’impegno iniziale ((Proposta di legge 5 luglio 2018), cassato da V. Aprea e A. Ascani, L. Azzolina è riuscita solo a far approvare una deroga alla L.133/08 e D.P.R. 81/09. Nell’agosto-settembre 2020 il governo è stato costretto a questa sospensione, per via del Covid. E questo ha permesso lo sdoppiamento delle classi e l’assunzione di 70.000 docenti aggiuntivi. Poi più nulla. Eppure come Ministro poteva fare molto.

L’impressione è che abbia avuto la percezione di scontrarsi contro un mostro che sta dietro le classi pollaio: la Tecnica che è divenuta mondo e che si traduce nell’impiego minimo delle risorse per il raggiungimento massimo degli obiettivi (U. Galimberti). Dispiace ammetterlo, ma non si è comportata diversamente da Bianchi, favorendo lo strappo con la scuola e il crollo del M5s.