Classi pollaio, P. Bianchi conferma il suo pensiero sulla iattura pedagogica. Non può essere diversamente da un Ministro che non ha esperienza d'aula scolastica

Classi pollaio, l’ultima uscita del Ministro Bianchi

Classi pollaio, P. Bianchi sul tema ha compiuto un’ inversione.

A detta di L. Azzolina “mi chiedeva di riaprire le scuole con classi composte al massimo da 12 alunni. Si ricorda? Che è successo, ha cambiato idea? Temo che le sue parole siano solo il tentativo di giustificare i tagli, i tagli che si appresta a fare all’organico degli insegnanti, tagli che io da donna di scuola non posso accettare”.

Diventato Ministro affida la loro riduzione al decremento demografico, ritenendo comunque la loro presenza minima e comunque non determinante per la qualità dell’0fferta formativa. In questi mesi la sua posizione non è cambiata. Durante l’audizione alle Camere (Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione, 25 maggio) ha dichiarato: ” da qui ai prossimi 10 anni si stima una contrazione del numero degli studenti di 1.4 milioni… una riduzione di questa natura cambia la struttura sociale del Paese”, oggi le classi in Italia in media hanno meno di 20 alunni”, da qui “la vera emergenza, da qui a due anni, non saranno più le classi pollaio ma il fatto che non riusciremo a fare le prime”

Il Ministro conferma il suo curriculum universitario

Le sue dichiarazioni molto coerenti non stupiscono. P. Bianchi non ha alcuna esperienza di aula scolastica. E’ un professore universitario di materie economiche. Non stupisce anche il passaggio aritmetico (media). Per poter esprimere un parere autorevole P. Bianchi dovrebbe insegnare un anno in una classe di 20-28 alunni, dove ci sono anche bambini diversamente abili e con Ber o Dsa. Egli può dire molto (forse) sulle aule universitarie dove gli studenti non manifestano l’irrequitezza e le intemperanze degli alunni e studenti delle scuole.

Sulla stessa lunghezza onda è A. Gavosto che nel suo ultimo libro “La scuola bloccata” (2022) fa da sponda all’approccio tecnico e al confronto con gli altri paesi europei. Nel primo sostiene che le classi pollaio sono poco presenti se si fa riferimento ai parametri del D.P.R.81/09; nel secondo scrive, basandosi su ” Education at a Glance (Oecd,2021): nelle primarie italiane il numero medio degli studenti è 19, contro i 21 della media Ocse; nelle secondarie di primo grado, il dato italiano è pari a 21, contro i 23 dell’Ocse”

Le domande scomode

Questi ragionamenti fanno emergere la contrapposzione tra chi inesperto d’aula non esce mai dalle statistiche, dai numeri e dalle ricerche e gli insegnanti che invece hanno un quotidiano rapporto con volti, storie, successi e insuccessi. Questi portano inevitabilmente a esaltare l’alunno e lo studente. Occorre chiedersi: le classi pollaio aiutano la formazione? Consentono di migliorare i propri punti di partenza? Facilitano la personalizzzione? Da questi e altri interrogativi si tengono lontani gli inesperti d’aula che si limitano a presentare scenari lontani dalla scuola, dove sono presenti persone e non numeri o statistiche.

