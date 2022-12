di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 16.12.2022.

Ci saranno ritardi nell’attuazione del PNRR?

Si è svolta oggi, 16 dicembre, a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. Al termine il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il Sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, e il Ministro della Salute Orazio Schillaci hanno tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

All’ordine del giorno anche il Decreto legislativo sul Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Il testo esaminato è stato elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022, con le modifiche apportate anche tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate e rimesso al Governo per le proprie determinazioni.

Nella seduta n. 10 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice.

“E’ stato un passaggio importante, l’iniziativa più importante da 55 giorni a questa parte da quando abbiamo giurato. Questo nuovo codice dovrà tagliare burocrazia, sprechi, dovrà offrire più lavoro, viene incontro alle Pmi, permetterà di aprire cantieri in tempi più veloci. E creerà posti di lavoro”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

“Mi auguro che il presidente Giorgia Meloni ed i suoi ministri intervengano per evitare i danni che un Codice degli Appalti costruito male possa causare al Paese, non solo in termini economici” ha invece dichiarato il presidente della Fondazione Inarcassa (ingegneri-architetti) Franco Fietta. “Abbiamo assistito – aggiunge – all’approvazione di numerosi decreti che hanno inciso profondamente sulla fase progettuale, e siamo già in ritardo nell’attuazione del Pnrr”, denunciando “un ampliamento indiscriminato dell’istituto dell’appalto integrato”.

. . . . . . . .

Codice dei contratti pubblici, il Consiglio dei Ministri approva

ultima modifica: da