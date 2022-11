dal blog di Gianfranco Scialpi, 22.11.2022.

Contratto economico. Dopo quasi quattro anni avremo una minima copertura contro il carovita. Non si potevano attendere soluzioni miracolistiche.

Contratto economico, la coperta è corta

Contratto economico. Finalmente dopo quarantasette mesi (quasi quattro anni) la parte relativa alle risorse economiche è stata firmata. L’esito era scontato. Le risorse sicure sono quelle afferenti al D.Lvo 29/93, sostanzialmente ancora in vigore. Il riferimento sono le leggi di Stabilità 2019-21 che traducono l’adeguamento in 85 € lordi medi. Il trucco politico che ha aiutato il sindacato a uscire dall’impasse è lo stanziamento straordinario e quindi non strutturale di 100 milioni di € che ha portato l’adeguamento a 101 €. Non a caso le risorse sono definite come una tantum nel testo dell’accordo economico. In percentuale il valore corrispondente è leggermente superiore al 4,2%.

Non si poteva ottenere di più! Gli adeguamenti previsti tenevano conto di un tasso d’inflazione reale basso (2019-21). Purtroppo la fiammata inflazionistica è iniziata nel novembre 2021.

Quindi non ha senso recriminare la coperta corta del contratto economico, rispetto a un tasso d’inflazione ufficiale che ormai supera abbondantemente il 10%. Impietoso il report dell’Istat:

“Nel mese di ottobre 2022, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento del 3,4% su base mensile e dell’11,8% su base annua (da +8,9% del mese precedente); la stima preliminare era +11,9%.

La forte accelerazione dell’inflazione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +44,5% di settembre a +71,1%) sia regolamentati (da +47,7% a +51,6%) sia non regolamentati (da +41,2% a +79,4%), e in misura minore ai prezzi dei Beni alimentari (da +11,4% a +13,1%), sia lavorati (da +11,4% a +13,3%) sia non lavorati (da +11,0% a +12,9%), e degli Altri beni (da +4,0% a +4,6%). Rallentano invece i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,7% di settembre a +5,2%)“.

Occorrerà una legislazione speciale per superare i vincoli attuali

Innanzitutto occorre evidenziare che la partita economica del Contratto 19-21 non è ancora chiusa. Il governo si è impegnato a ricercare ulteriori risorse per arrivare al traguardo dei 120 € lordi medi di adeguamento individuale. Probabilmente la cifra corrispondente ai 300 milioni di € sarà trovata attraverso una partita di giro.

In altri termini, le risorse già disponibili (Carta docente?) saranno destinate all’adeguamento contrattuale.

Per il nuovo (si fa per dire) contratto 2022-24 occorrerà aprire una riflessione generale che porti a superare i vincoli legislativi vigenti e che tenga conto dell’economia di guerra. Quindi servirà una legge ad hoc, calibrata al contesto attuale, che sta favorendo livelli di inflazione non previsti e non più sopportabili. Il disposto normativo farà da bussola a tutti i contratti. Per il comparto pubblico comporterà un impegno significativo per lo Stato. Purtroppo però le casse piangono.

Prospettive

