“Fino ai diciotto anni tutte le scuole, dagli istituti tecnici ai licei classici e scientifici, hanno il compito di formare l’uomo. Le competenze si acquisiscono al­l’università.

Quindi niente scuola-lavoro, ma scuola a tempo pieno; meno computer a scuola e più libri di arte, storia, scienze, matematica, filosofia, letteratura in tutti gli ordini scolastici. E visto che il mondo è ormai globalizzato, l’inglese fin dalla prima elementare, insieme alla filosofia, a cui già dall’infanzia ci si affaccia con le domande che i bambini si pongono.

L’indirizzo “umanistico”, che ha sempre caratterizzato la nostra scuola non solo va mantenuto, ma nel­l’età della tecnica va addirittura incrementato e non sostituito con un indirizzo tecnico, perché solo l’indirizzo umanistico può portare lo studente alla “maturità”, termine oggi sostituito, non a caso, con “esame di Stato”, come se la maturità di uno studente non fosse più lo scopo ultimo della scuola.”