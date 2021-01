di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 13.1.2021.

Come abbiamo già segnalato in una precedente notizia, il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole il nuovo modello nazionale del PEI, il Piano Educativo Individualizzato, per alunne e alunni con disabilità.

Per quest’anno le scuole potranno continuare ad utilizzare i modelli già redatti o aggiornarli dopo aver ricevuto la nota di oggi. In ogni caso il nuovo modello di PEI dovrà essere adottato nel prossimo anno scolastico e utilizzato già per il cosiddetto PEI provvisorio da predisporre, per i neo iscritti, entro il prossimo 30 giugno.

Per supportare le scuole, è disponibile all’indirizzo www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/, una pagina dedicata all’argomento con le FAQ per il personale della scuola e le famiglie.

ECCO I NUOVI MODELLI DI PEI:

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE:

