Le competenze cognitive degli adulti italiani restano al palo. È quanto emerge dalla seconda indagine OCSE-PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), condotta tra 31 Paesi ed economie globali e riferita al 2023. Rispetto alla prima rilevazione del 2012, la situazione italiana non è migliorata: i punteggi continuano a collocarsi nettamente sotto la media internazionale. Lo studio, realizzato in Italia dall’INAPP (ex ISFOL) su mandato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dipinge un quadro preoccupante per il nostro Paese.

Competenze sotto la media OCSE

Le competenze degli adulti (età 16-65 anni) valutate sono sostanzialmente le stesse che l’OCSE ha posto al centro di altre sue analisi comparative a partire da PISA, rivolta ai quindicenni (avviata nel 2000). Riguardano tre ambiti chiave:

Capacità di lettura e comprensione di testi scritti (literacy) : punteggio medio italiano di 245 contro una media OCSE di 260. Peggio dell’Italia solo Israele, Lituania, Polonia, Portogallo e Cile.

: punteggio medio italiano di 245 contro una media OCSE di 260. Peggio dell’Italia solo Israele, Lituania, Polonia, Portogallo e Cile. Capacità di comprensione e utilizzo di informazioni matematiche (numeracy) : punteggio italiano di 244 rispetto ai 263 della media OCSE, con l’Italia quartultima in classifica.

: punteggio italiano di 244 rispetto ai 263 della media OCSE, con l’Italia quartultima in classifica. Problem solving adattivo: punteggio italiano di 231, ben al di sotto della media OCSE di 251, con solo Lituania, Polonia e Cile a fare peggio.

Divari territoriali ancora marcati

L’indagine conferma le tradizionali disparità regionali italiane. Gli adulti del Nord-Ovest, Nord-Est e Centro raggiungono punteggi vicini alla media OCSE per la literacy, mentre nel numeracy il Nord-Est si posiziona in linea con gli standard internazionali. Tuttavia, il Mezzogiorno trascina il punteggio nazionale verso il fondo della classifica.

I giovani brillano, ma non basta

Unico punto positivo è quello che riguarda la popolazione giovanile, i ragazzi italiani tra i 16 e i 24 anni ottengono punteggi superiori rispetto al resto della popolazione adulta, avvicinandosi alla media OCSE. Nel campo del numeracy, superano addirittura i risultati dei giovani italiani di 25-34 anni, dimostrando un potenziale che potrebbe essere valorizzato per invertire la tendenza.

La fotografia scattata dall’OCSE evidenzia con chiarezza la necessità di interventi strutturali mirati per colmare il divario di competenze (digitali in primis, per il loro impatto sulla capacità di vivere il nostro tempo e di intercettare con le coordinate giuste le evoluzioni tecnologiche e sociali), a partire dal rafforzamento del sistema educativo e dalla riduzione delle disuguaglianze territoriali.

Un ampio e accurato quadro dei risultati ottenuti dall’Italia nel PIAAC 2023, contenente vari riferimenti comparativi, anche rispetto ai dati del 2012, è contenuto nel Country Note dell’Italia, che si può leggere in italiano cliccando qui.