La materia riguardante le persone disabili e il loro diritto a vivere in modo pieno tutti gli aspetti della vita familiare e sociale, trova la sua legittimazione nell’art. 3 della Costituzione che riconosce una pari dignità a tutti i cittadini senza alcuna distinzione “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ” estendendo la dignità della persona in modo sostanziale a tutti, nessuno escluso.

Legge 104 del 1992

In riscontro a quanto previsto dalla Costituzione, la legge 104 del 1992 e le successive innovazioni, mira a garantire i diritti delle persone disabili, in relazione ai continui mutamenti della vita sociale e con il fine di garantirne la piena inclusione in ogni ambito della vita sin dalla nascita.

Definizione della persona disabile

Fra le novità di rilievo va evidenziato come, il decreto 62 del 2024, ha eliminato ogni forma di definizione del soggetto disabile, introducendo un unico termine ponendo al centro della definizione la Persona disabile con i suoi diritti al fine di realizzare “il progetto individuale di vita” in condizioni di parità con gli altri.

Disabilità a scuola

Fra le innovazioni, introdotte nella scuola e presente nella legge 104/92, ha particolare rilevanza, non solo la possibilità data a tutti gli alunni di frequentare la scuola, ma soprattutto l’introduzione del docente di sostegno al fine di garantire il diritto allo studio dei minori indipendentemente del tipo di disabilità fisica, sensoriale, psichica o mentale.

Diritti dei minori disabili a scuola

Il nascituro che dovesse venire al mondo con una disabilità ha diritto, sin dal suo inserimento negli asili nido, di essere garantito nella crescita; diritto che prosegue in tutti gli ordini di scuola e nelle istituzioni universitarie, con l’obiettivo di promuovere nell’alunno/persona disabile le condizioni di esercizio per beneficiare in modo concretodegli effetti promozionali dell’educazione, dell’istruzione e della formazione.

Accertamento disabilità

Sarà cura dei genitori o dei soggetti affidatari, richiedere all’INPS, tramite la certificazione introduttiva compilata e inviata dal pediatra o dal medico di famiglia. Sarà la commissione preposta a definire lo stato di disabilità del minore, tramite la certificazione di base.

Finalità dell’accertamento

L’accertamento della disabilità è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI)

Scuola inclusiva

Gli alunni riconosciuti disabili hanno diritto a vivere un’esperienza scolastica inclusivaaccompagnati dall’insegnante di sostegno in grado di operare al fine di organizzare un ambiente d’apprendimento quanto più sereno possibile e adatto alla loro specifica esigenza. Inoltre per i minori disabili è possibile assicurare un’assistenza personalizzata con lo scopo di sostenere lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno.

Insegnante di sostegno

La figura dell’insegnante di sostegno assume una valenza molto positiva nella formazione dell’alunno disabile, tanto da introdurre, con il decreto 71 del 2024, la possibilità al genitore di richiedere alla scuola la conferma del docente di sostegno. Fermo restante che sarà cura del dirigente scolastico, valutare, nell’interesse dell’alunno, se confermare o no il docente di sostegno dopo aver comunque accertata la disponibilità del docente.

