Legge di Bilancio, cosa prevede la bozza

Legge di Bilancio: dalla promozione delle STEM agli aumenti per il personale scolastico.

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio per l’anno finanziario 2023. Il valore delle misure contenute nella manovra di bilancio è di quasi 35 miliardi di euro. Questo primo testo che conta 71 pagine dovrebbe arrivare alla Camera tra oggi, venerdì 25, e lunedì 28 novembre. Vediamo cosa prevede la bozza di Legge di Bilancio per la scuola visionata da Tuttoscuola.

Legge di Bilancio: promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche

Con lo scopo di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche (STEM), e di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’uguaglianza di genere, sono previste le seguenti misure:

la definizione di linee guida per l’introduzione, nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia, di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM;

azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.

Legge di Bilancio: misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica

Per dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR, dall’anno scolastico 2024/25, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti entro il 30 giugno di ogni anno. Dopo quella data, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito entro il 31 agosto, sulla base di un coefficiente non inferiore a 900 e non superiore a 1000.

I risparmi conseguiti dall’applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.

Legge di Bilancio: misure in materia di istruzione e merito

Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 150 milioni di euro per il 2023.

Inoltre, la somma di 4,2 milioni di euro del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è destinata, dal 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

Incrementata di 13 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinata alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente.

Legge di Bilancio, cosa prevede la bozza

