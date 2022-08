Scuola e Covid. L’Iss propone il monitoraggio dell’aria. La prima risposta dell’Arpa (Roma) non è incoraggiante. restano le finestre aperte con un problema da affrontare nei mesi freddi

Scuola e Covid, L’Iss e la questione dei sistemi di ventilazione

Scuola e Covid. Con la pubblicazione del il DPCM 26/07/2022, recante “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”.

Senza entrare nel dettaglio, l’Iss sponsorizza come soluzione ottimale la frequente apertura delle finestre. In subordine e dopo aver effettuato un adeguato monitoraggio interno è possibile utilizzare i sistemi di ventilazione meccanica. Per l’azione di controllo dell’aria indoor è chiamato in causa il Dirigente Scolastico. Si legge” Il dirigente scolastico dovrà richiedere alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

La coerenza del Iss e la presa di poszione dell’Arpa

Innanzitutto occorre scrivere che l’Iss non ha sconfessato la sua posizione. Fin dal 18 aprile 2021 ha sempre anteposto la soluzione delle finestre aperte a quella meccanivca, evidenziando però che occorreva integrarla con altri accorgimenti (mascherine, distanza…).

Per tornare alla riflessione del monitoraggio dell’aria propedeutico all’uso dei dispositivi di ricambio preoccupa la dichiarazione dell’Arpa, ripresa dal quotidiano Il Tempo (23.08.22) che non rientra tra i suoi compiti il controllo dell’aria indoor.

Facile a questo punto prevedere la conclusione che porta all’unica soluzione possibile: le finestre aperte. Questa è stata già applicata lo scorso anno, permettendo all’Amministrazione di risparmiare risorse economiche. Quest’anno sarà da verificare la sua fattibilità in coincidenza con il caro-energia che subirà dei rialzi significativi nei mesi più freddi. Probabilmente la preoccupazione è infondata. Si proporranno i cappotti e le coperte in classe in quei territori particolarmente esposti alle temperature fredde e rigide.