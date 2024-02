Scuola e smartphone. Una stretta solo annunciata

dal blog di Gianfranco Scialpi, 23.2.2024.

Scuola e smartphone. La stretta del Ministro è solo annunciata.

Scuola e smartphone. Nuovo giro di vite sull’uso dei dispositivi a scuola? I maggiori quotidiani (cartaceo) non ne parlano. Le pagine principali propongono altre notizie (terzo mandato per i governatori, la morte di Navalny, l’ipotetica separazione Fedez/Ferragni…). Anche i loro portali (home page) non dedicano spazio alla stretta (presunta) sull’uso degli smartphone.

Ovviamente questa assenza non significa totale indifferenza, in quanto la notizia appare nelle sottopagine. I titoli si caratterizzano per la presenza dei termini annuncio, stretta e divieto. Il polverino è scatutito da un’intervista del Ministro Valditara su Il Foglio (22.02.2024).

Probabilmente il Ministro accortosi dell’inadeguata amplificazione mediatica basata solo su un annuncio e soprattutto sul travisamento dell’intento (divieto?) ha ritenuto precisare quanto segue: “Con riferimento a notizie di stampa, il Ministero dell’Istruzione e del Merito precisa che nelle nuove Linee guida sull’educazione alla cittadinanza, che sono in via di elaborazione, sarà contenuta la seguente dizione: “È opportuno evitare l’utilizzo dello smartphone (cellulare) nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”.

Quindi un divieto molto attenuato. Attendiamo, pertanto la lettura del documento ufficiale per una riflessione più oggettiva.

