di Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 22.10.2022.

Giuseppe Valditara è il nuovo Ministro dell’Istruzione, anzi del nuovo Ministero dell’Istruzione e del Merito. E’ sicuramente persona preparata e conoscitrice delle problematiche e della macchina organizzativa del Ministero dell’Istruzione. Nel passato ha presentato e sottoscritto proposte di legge che potevano essere definite vicine ad alcune posizioni della Gilda (part time volontario per i docenti negli anni precedenti al pensionamenti, introduzione di un’area di contrattazione separata per i docenti), altre che invece prefiguravano una carriera per i docenti. Senza contare che proprio Valditara è stato relatore della pessima riforma Gelmini.

Il fatto che sia stato aggiunto il “Merito” alla denominazione del Ministero lascia pensare che sulla carriera dei docenti, nel solco di Bianchi, si aprirà probabilmente uno scontro con i sindacati e molte associazioni professionali dei docenti. Va bene parlare di valorizzazione del merito per allieve e allievi come del resto stabilisce la Costituzione all’art.34, ma più complicato è parlare di valorizzazione del merito per i docenti.

Che tipo di merito? Un merito che definisce una carriera competitiva tra docenti, fatto assolutamente negativo per la didattica?

Un merito che viene legato a carriere funzionali di natura organizzativa sottoposte al comando dei dirigenti scolastici ?

Vedremo. In generale la nomina di Valditara (con il merito nella denominazione del ministero) fa pensare che la figura di Mario Pittoni e le sue proposte di stabilizzazione del precariato siano state per il momento accantonate o oggetto di profonda revisione.

Confidiamo che il nuovo Ministro ci stupisca e che rappresenti elementi di discontinuità con il precedente ministro.

Soprattutto speriamo che sia persona disponibile ad ascoltare e a interloquire con sindacati e associazioni professionali dei docenti, cosa che è stata dimenticata da Azzolina e Bianchi.

In ogni caso auguriamo un buon lavoro al nuovo Ministro.

