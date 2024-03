di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 2.3.2024.

Voto di condotta alla secondaria e ripristino del giudizi sintetici alla primaria:

riprendono i lavori al Senato.

Dopo due settimane di pausa riprende al Senato, in Commissione Cultura, l’esame del disegno di legge che introduce importanti modifiche alle norme in vigore sulla valutazione del comportamento degli alunni contenute nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento degli studenti della scuola primaria, il giudizio sintetico viene espresso collegialmente dai docenti e riportato nel documento di valutazione. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

Viene introdotto il comma 2-bis all’articolo 6 del decreto, stabilendo che se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

All’articolo 13, vengono apportate modifiche riguardo alla valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado. Se la valutazione del comportamento è pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare nell’esame conclusivo del secondo ciclo. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Viene introdotto il comma 2-bis all’articolo 15, stabilendo che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico può essere attribuito se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi.

Nelle intenzioni del Governo, le norme sono finalizzate anche a ripristinare la cultura del rispetto, affermare l’autorevolezza dei docenti e promuovere la responsabilità degli studenti.

Tale revisione avverrà attraverso uno o più regolamenti che dovranno essere adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Come abbiamo più volte detto, il Governo ha già presentato un importante emendamento con il quale si modificano le norme in materia di valutazione nella scuola primaria che sono oggi regolate dalla OM 172 del 2020.

Secondo tale emendamento, a partire dal 2024/25, la valutazione degli apprendimenti degli studenti delle scuole primarie dovrà essere espressa con giudizi sintetici correlati ai livelli di apprendimento raggiunti.

Lo stesso emendamento stabilisce che nella scuola secondaria dovrà essere usata la votazione in decimi per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti.

Un ulteriore emendamento proposto negli ultimi giorni dal Governo prevede che la sentenza di condanna per reati commessi contro dirigenti scolastici o membri del personale scolastico comporti l’ordinamento, oltre al possibile risarcimento dei danni, del pagamento di una somma pecuniaria da 500 a 10.000 euro a favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della vittima.

La sospensione condizionale della pena è condizionata al pagamento della somma stabilita a titolo di riparazione pecuniaria, mentre la vittima conserva il diritto di richiedere un risarcimento danni.

Entro martedì 5 marzo alle ore 11 si potranno presentare sub-emendamenti a quest’ultimo emendamento governativo.

Mercoledì 6, in Commissione Cultura, riprenderà l’esame del disegno di legge che potrebbe essere approvato dal Senato entro la metà del mese.

Successivamente dovrà essere trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva.

