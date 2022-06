Decreto Legge 36/22 (PNRR2 scuola), la formazione incentivata finanziata con risparmi derivanti dal decremento demografico. Risultato: le classi pollaio rimarranno indefinitivamente nel sistema scolastico con grande esultanza di M. Gelmini.

Decreto Legge 36/22, il decremento demografico finanzierà la formazione incentivata

Decreto Legge 36/22 (PNRR2). Lo sciopero del 30 maggio ha ottenuto degli effetti. Pochi e di facciata. Resta, infatti la partita di giro che significa nessun investimento o impiego di risorse fresche per finanziare la formazione incentivata, che riguarderà solo il 40& dei docenti. Inizialmente le fonti individuate erano il taglio di 10.000 docenti e parte dei 500 € della Carta docenti. Un emendamento della maggioranza,ora individua nei risparmi ottenuti con il decremento demografico. Come qualcuno sostiene, non occorrerà attendere il 2027. Si legge, infatti su ItaliaOggi (21 giugno 2022): le risorse “andranno a finanziare il sistema di formazione incentivata che si applicherà ai docenti della scuola statale su base volontaria, nell’anno scolastico 2023/2024. Per poi diventare obbligatorio dopo che la contrattazione collettiva avrà definito il numero di ore di lavoro aggiuntivo da destinare a queste attività e i parametri per calcolare le retribuzioni”

Era impensabile pretendere da un Parlamento un diverso approccio alla questione. Ancora una volta, e non sarà l’ultima, sarà la partita di giro la soluzione finanziaria per sostenere le nuove idee sulla scuola.

Le classi pollaio rimarranno indefinitivamente

Riflettendo bene, l’emendamento salva le classi pollaio. La iattura pedagogica accalora i docenti che silimitano però a una protesta sterile e infruttuosa, disertando la petizione popolare della collega D’Auria che ne richiede l’abrogazione. Attualmente le adesioni sono poco meno di 9.000. Poche, pochissime. In percentuale siamo intorno all’1%. E questi numeri giustificano il disimpegno della politica ad superare le classi pollaio.

Nel prossimo futuro il sovraffollamento delle classi rimarrà con i suoi inevitabili danni psico-pedagogici. Difficile valutare tra le alternative quale fosse la migliore. Sicuramente M. Gelmini esulterà perché la sua creatura ( le classi pollaio) nata con la legge 133/08 e vestita con il D.P.R.81/08 potrà spengere molte candeline.

