dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 18.1.2021.

Nel Recovery Plan manca ogni riferimento al sovraffollamento delle classi.

Ci dobbiamo aspettare anche da Azzolina la conferma delle classi pollaio.

Dopo aver letto sia l’Atto di Indirizzo della Ministra Azzolina per il 2021 che il testo dell’ultima bozza sul Recovery Plan lascia sconcertati il fatto che non sia mai citato come obiettivo da perseguire nella scuola la diminuzione del numero di allievi per classe, cavallo di battaglia nel passato della stessa Azzolina.

E’ un fatto grave perché non si può parlare di edilizia scolastica senza prendere in considerazione i limiti quantitativi di utilizzo delle aule scolastiche per l’attività ordinaria legata alla didattica. E’ ancora più sconcertante il fatto che su tale tema ci sia timidezza da parte di molti sindacati e delle principali forze politiche. In molti si sono dimenticati dei tagli che la Ministra Gelmini ha operato sugli organici di tutto il personale scolastico, ora più che mai vero ostacolo alla didattica in presenza.

Se è vero che la diminuzione del numero di allievi per classe comporta dei costi per il settore dell’istruzione in termini di spazi fisici e di implementazione degli organici del personale docente ed ATA, è altrettanto indiscutibile che essi siano la condizione indispensabile per creare le condizioni per una didattica efficace e realmente inclusiva.

Gli investimenti nella scuola devono partire da questa semplice constatazione. Senza buttare i soldi del’Europa e dei contribuenti in progetti troppo spesso slegati dalla realtà dei problemi che ogni giorno vivono allievi e docenti.

E’ quindi indispensabile portare nuovamente all’attenzione della politica questa priorità così frequentemente dimenticata in nome di tagli in bilancio che hanno portato a tanti riflessi negativi nella didattica e nel rapporto educativo tra docenti e discenti.

DIMINUIRE GLI ALLIEVI PER CLASSE!



SUBITO!

Gilda degli insegnanti di Venezia

