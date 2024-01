Il mito dell’inclusione nella scuola italiana

di Ernesto Galli della Loggia, Il Corriere della sera, 13.1.2024.

La scuola italiana è il regno della menzogna e finché resterà tale non potrà che peggiorare.

Sulla carta tutto è previsto, tutto funziona e alla fine tutti sono Promossi.

Ma come si legge nelle pagine chiare di questo libro di Giorgio Ragazzini (Una scuola esigente, ed Rubbettino), un insegnante tra i fondatori del benemerito “Gruppo di Firenze”, la realtà è ben diversa.

A cominciare, ad esempio, da quella che si cela dietro il mito dell’inclusione.

In ossequio al quale nelle aule italiane – caso unico al mondo – convivono regolarmente, accanto ai cosiddetti allievi normali, anche ragazzi disabili gravi con il loro insegnante personale di sostegno (perlopiù a digiuno di ogni nozione circa la loro disabilità), poi ragazzi con i BES (bisogni Educativi Speciali: dislessici, discografici, oggi cresciuti a vista d’occhio anche per insistenza delle famiglie) e dunque probabili titolari di un PDP, Piano Didattico Personalizzato e, infine, – sempre più numerosi – ragazzi stranieri incapaci di spiccicare una parola di italiano.

Il risultato lo conosciamo.

