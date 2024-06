Ma venerdì 31 maggio, ormai a notte inoltrata, dopo il benestare del presidente Mattarella, il decreto- legge 31 maggio 2024, n. 71 Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, finalmente anche il decreto sulla scuola ha ricevuto il formale ok, cancellando qualsiasi illazione in merito.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio scorso di uno solo dei due decreti-legge approvati dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio aveva fatto pensare a un ripensamento o a ad una richiesta di integrazione da parte del Capo dello Stato per il secondo ancora mancante, riguardante proprio la scuola.

Come si può rilevare, il testo ufficiale non comprende la riforma del CSPI (peraltro non citata nel comunicato stampa ministeriale) presente nella bozza iniziale prima dell’ok del CdM. In sede di conversione in legge del decreto il Parlamento potrebbe, però, riprendere la proposta.

Allo stesso modo, potrebbero rientrare nella legge di conversione anche le disposizioni sui diplomifici che, a quanto sembra, erano state stralciate dal disegno di legge ‘semplificazioni 2024’ predisposto nel marzo scorso dal CdM (che non risulta ancora inviato alle Camere) per essere incluse nel pacchetto scuola del decreto. Per queste ragioni e per alcuni passaggi del decreto che avevano suscitato perplessità e critiche già al momento della loro presentazione nel comunicato ministeriale, è prevedibile un iter parlamentare non tranquillo e una successiva fase di applicazione del provvedimento piuttosto ‘calda.’