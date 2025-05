Dopo la mobilità, circa 50.000 posti residui, di cui 38.260 comuni e 14.396 sostegno, saranno destinati prima alle immissioni in ruolo, poi alle assegnazioni provvisorie e infine alle supplenze.

Pubblicati gli esiti dei trasferimenti provinciali e interprovinciali, nonché dei passaggi di ruolo e di cattedra: tanti docenti soddisfatti e tanti alla ricerca di una nuova speranza, fosse anche l’assegnazione provvisoria nella provincia desiderata solo per il prossimo anno scolastico.

I posti residuati dalla mobilità saranno destinati alle assegnazioni provvisorie?

I posti residuati dalla mobilità vengono prima destinati alle immissioni in ruolo, secondo il contingente e le regole stabilite dal Ministero. Solo successivamente, i posti ancora liberi potranno essere utilizzati per le assegnazioni provvisorie. Infine, i posti eventualmente residui, anche in organico di fatto, verranno utilizzati per le supplenze.

Quanti e quali sono i posti residui

Dopo la mobilità, risultano vacanti e disponibili circa 50.000 posti, suddivisi tra i vari gradi. In particolare

38.260 posti comuni

14.396 posti sostegno

Ecco il prospetto per regione

