di Fabrizio Reberschegg, 14.1.2026.

La grande riforma di Valditara è il cosiddetto 4+2

che unifica di fatto l’istruzione tecnica a quella professionale.

Il 2025 ha rappresentato per la scuola italiana un momento di transizione fondamentale verso un sistema di istruzione radicato nell’attica funzionalistica finalizzata alla creazione di un rapporto strutturale con il mondo delle imprese.

Molte delle cosiddette “controriforme” di Valditara non possono essere giudicate negativamente.

Si pensi alla revisione del voto di condotta e del sistema sanzionatorio per gli studenti, all’estensione dovuta della carta del docente al personale a tempo determinato, al divieto dell’uso dei cellulari nelle aule scolastiche, alle reiterate prese di posizione del Ministro sulla necessità di riportare autorevolezza alla figura del docente.

Fanno parte delle controriforme le nuove indicazioni del primo ciclo che presentano aspetti contraddittori e saranno ancora oggetto di un forte dibattito. In esse risulta positiva l’attenzione per una valorizzazione di alcune conoscenze di base nella comprensione del testo, nella sintassi e nella grammatica. Risulta positiva la distinzione tra discipline come storia e geografia e la reintroduzione opzionale del latino nella secondaria di primo grado.

Destano perplessità invece la centralità eurocentrica nell’approccio storico, la proposta di introdurre la Bibbia come testo consigliato e il continuo rimando alla importanza delle competenze e del lavoro laboratoriale con processi e metodologie fumose o addirittura limitative del segmento delle conoscenze di base.

Ma la grande riforma di Valditara è quella del passaggio ordinamentale degli Istituti Tecnici e Professionali al cosiddetto 4+2 unificando di fatto l’istruzione tecnica a quella professionale, riducendo di un anno il percorso di studi con una possibile continuità presso le fondazioni ITS Academy cogestite dalle imprese del territorio.

Su questo abbiamo già espresso chiara opposizione. Il 2026 vedrà effettivamente la sua diffusione oppure l’obbligatorietà? Sicuramente ci saranno fortissime spinte per esportare il modello ai licei con la finalità di comprimere la spesa per l’istruzione in proporzione al PIL. Inoltre desta sconcerto l’introduzione strutturale del docente orientatore che assumerà il ruolo di finalizzatore per la prosecuzione funzionale al sistema produttivo delle competenze degli studenti.

E il contratto?

I soldi sono già stanziati in bilancio e sono del tutto insufficienti. Inutile parlare di valorizzazione della funzione docente senza riconoscimenti economici sostanziali.

Inutile parlare di valorizzazione della funzione docente quando contestualmente si procede al rafforzamento della figura dei dirigenti scolastici e dei DSGA in un’ottica di gerarchizzazione della scuola in senso aziendale.

