Fondi MOF CCNI del 23 ottobre: le assegnazioni del MIM

Orizzonte Scuola, 4.12.2025.

Fondi MOF CCNI del 23 ottobre: il Ministero comunica alle scuole

l’assegnazione delle risorse per ATA, DSGA e valorizzazione docenti.

l Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche le assegnazioni integrative relative al CCNI sottoscritto il 23 ottobre 2025, con cui sono state ripartite le economie degli anni scolastici precedenti.

A darne notizia è l’ANQUAP, che segnala una nota ministeriale inviata a una scuola.

Per l’anno scolastico 2025/26, sono stati stanziati nuovi fondi che interessano varie categorie del personale scolastico, con particolare attenzione al personale ATA, ai DSGA e ai docenti in scuole situate in contesti complessi.

Risorse per il personale ATA

1,8 milioni di euro verranno ripartiti tra le scuole in proporzione al numero di assistenti e collaboratori scolastici in organico, per potenziare il fondo destinato agli incarichi specifici;

verranno ripartiti tra le scuole in proporzione al numero di assistenti e collaboratori scolastici in organico, per potenziare il fondo destinato agli incarichi specifici; 5 milioni di euro sono riservati ai collaboratori scolastici che forniscono assistenza agli alunni con disabilità, secondo quanto previsto dall’art. 54 del CCNL 2019/21.

Arretrati per DSGA e assistenti amministrativi

Sono previsti stanziamenti per arretrati riferiti a periodi pregressi:

4,5 milioni di euro per l’indennità variabile dei DSGA da gennaio ad agosto 2024;

per l’indennità variabile dei DSGA da gennaio ad agosto 2024; 982mila euro per gli assistenti amministrativi che hanno sostituito DSGA assenti dal 2022 al 2024;

per gli assistenti amministrativi che hanno sostituito DSGA assenti dal 2022 al 2024; 1,4 milioni di euro per i compensi dovuti ai DSGA con incarichi aggiuntivi in sedi di reggenza nel triennio 2021-2024.

Altri fondi e indennità specifiche

7,3 milioni di euro per l’aumento delle ore eccedenti destinate alla sostituzione dei colleghi assenti;

per l’aumento delle ore eccedenti destinate alla sostituzione dei colleghi assenti; 10.616 euro per l’indennità di disagio rivolta agli assistenti tecnici del primo ciclo impegnati su più sedi;

per l’indennità di disagio rivolta agli assistenti tecnici del primo ciclo impegnati su più sedi; 4,3 milioni di euro una tantum per l’indennità variabile dei DSGA nell’a.s. 2025/26.

Sostegno alla continuità didattica

Per incentivare la stabilità del personale docente nelle scuole situate in aree di particolare fragilità sociale, economica o culturale, è previsto un incremento del fondo di valorizzazione pari a 2,1 milioni di euro. Il riparto avverrà in base al numero di docenti che hanno garantito la continuità nei tre anni precedenti.

Funzioni strumentali e incarichi presso il MIM

2 milioni di euro serviranno a incrementare le risorse per le funzioni strumentali dei docenti;

serviranno a incrementare le risorse per le funzioni strumentali dei docenti; 1,75 milioni di euro andranno a compensare con una tantum il personale scolastico in comando presso il Ministero, incluse le figure di tutor nei corsi universitari.

Plessi scolastici nelle piccole isole

Infine, 500mila euro saranno destinati al personale ATA in servizio nei plessi situati nelle piccole isole. Il compenso sarà proporzionale ai giorni di presenza effettiva e al numero di studenti frequentanti.

.

.

.

.

.

.

.

Fondi MOF CCNI del 23 ottobre: le assegnazioni del MIM

ultima modifica: da