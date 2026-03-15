Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia.
Mobilità per l’a.s. 2026/27: servizio di consulenza
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Speciale mobilità scuola 2026/27 ultima modifica: 2026-03-15T07:10:43+01:00 da