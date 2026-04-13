Maturità, Gilda: compensi commissari indecorosi

dalla Gilda degli insegnanti, 12.4.2026.

Si aggiornino le tabelle ferme dal 2007. Il commento del coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana.

Anche quest’anno nulla sembra essere variato rispetto ai compensi previsti per i commissari di maturità, sono trascorsi quasi venti anni e tutto è ancora fermo. Se si pensa, inoltre, a quanto sia aumentano il costo della vita, è sconfortante e indecoroso riscontrare come ancora una volta venga sminuito il ruolo e la professionalità dei nostri insegnanti.

Riteniamo necessario e prioritario aggiornare le tabelle dei compensi, adeguarle al costo della vita e raddoppiarle.

E’ quanto dichiara in una nota il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana

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