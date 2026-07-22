GPSInsegnanti Autore: - 22 Luglio 2026 / 14 : 26
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Le GPS del 2026/28

Gilda Venezia

dall’UAT di Venezia, 22.7.2026.

UAT di Venezia. GPS biennio 2026-28 – a.s. 2026-27. Avviso di pubblicazione.

Gilda Venezia

E’ pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ufficio l’Avviso prot. AOOUSPVE n. 6671 del 21-07-2026 e Albo n. 12/2026 relativo alle graduatorie in oggetto.

 

Le GPS del 2026/28 ultima modifica: 2026-07-22T14:26:33+02:00 da
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