Le GPS del 2026/28

dall’UAT di Venezia, 22.7.2026.
UAT di Venezia. GPS biennio 2026-28 – a.s. 2026-27. Avviso di pubblicazione.
E’ pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ufficio l’Avviso prot. AOOUSPVE n. 6671 del 21-07-2026 e Albo n. 12/2026 relativo alle graduatorie in oggetto.
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Avviso prot. AOOUSPVE n. 6671 del 21-07-2026
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GRADUATORIA INCROCIATA MMMM FSC1
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GRADUATORIA INCROCIATA MMMM FSC2
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GRADUATORIA INCROCIATA SSSS FSC1
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GRADUATORIA INCROCIATA SSSS FSC2
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GRADUATORIA PROVINCIALE AAAA TAB1
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GRADUATORIA PROVINCIALE AAAA TAB2
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GRADUATORIA PROVINCIALE ADAA TAB7
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GRADUATORIA PROVINCIALE ADAA TAB8
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GRADUATORIA PROVINCIALE ADEE TAB7
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GRADUATORIA PROVINCIALE ADEE TAB8
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GRADUATORIA PROVINCIALE ADMM TAB7
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GRADUATORIA PROVINCIALE ADMM TAB8
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GRADUATORIA PROVINCIALE ADSS TAB7
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GRADUATORIA PROVINCIALE ADSS TAB8
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GRADUATORIA PROVINCIALE EEEE TAB1
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GRADUATORIA PROVINCIALE EEEE TAB2
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GRADUATORIA PROVINCIALE EEEM TAB1
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GRADUATORIA PROVINCIALE EEEM TAB2
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GRADUATORIA PROVINCIALE MM-1
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GRADUATORIA PROVINCIALE MM-2
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GRADUATORIA PROVINCIALE PPPP TAB9
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GRADUATORIA PROVINCIALE PPPP TAB10
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GRADUATORIA PROVINCIALE SS-1
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GRADUATORIA PROVINCIALE SS-2
Le GPS del 2026/28 ultima modifica: 2026-07-22T14:26:33+02:00 da