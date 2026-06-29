Scorrimento idonei dei concorsi entro il 30%

di Daniela Rinaldi, Orizzonte Scuola, 22.6.2026.

Scorrimento graduatorie concorsi docenti PNRR: come funziona l’elenco degli idonei entro il 30%.

L’estate rappresenta da sempre il periodo più intenso e cruciale per i precari della scuola. Tra procedure di immissione in ruolo, pubblicazione delle nuove graduatorie e la compilazione delle 150 preferenze, il livello di attenzione resta altissimo e i dubbi si moltiplicano. Uno dei quesiti più frequenti riguarda la gestione dei candidati idonei: cosa succede a chi rientra nel limite del 30% e a chi, invece, si trova oltre questa soglia? La graduatoria può scorrere?

Per fare chiarezza, sciogliamo questo dubbio: “La graduatoria degli idonei che non rientrano nel 30% può scorrere in qualche modo? Ad esempio, se un vincitore rinuncia e la graduatoria di merito viene integrata con un idoneo del 30%, in questo secondo elenco viene a sua volta inserito il primo dei candidati rimasti fuori dal 30%? ”.

Come funziona l’elenco del 30% e le regole di scorrimento

La normativa prevede che la graduatoria di merito possa essere integrata, per una durata di tre anni dalla sua pubblicazione, con i candidati che hanno superato tutte le prove (raggiungendo o superando il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale), entro un limite massimo pari al 30% dei posti messi a bando.

Di conseguenza, lo scorrimento della graduatoria degli idonei è possibile. È fondamentale però ricordare una distinzione netta: solo i vincitori del concorso mantengono il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, che tutela la loro immissione in ruolo anche oltre il limite del triennio di validità della graduatoria. Diritto che viene meno per gli idonei. Pertanto il ragionamento da lei proposto è corretto.

Il quadro generale sulle assunzioni degli idonei

La possibilità di scorrimento e l’efficacia delle graduatorie variano in base alla specifica procedura concorsuale:

Idonei concorso 2016 inseriti in Fascia Aggiuntiva concorso 2018 a scorrimento fino ad esaurimento;

inseriti in a scorrimento fino ad esaurimento; Idonei concorsi PNRR1, PNRR2, PNRR3 entro il 30% dei posti banditi, a scorrimento su posti ancora vacanti, per un triennio (per alcune graduatorie il 2026/27 è già il secondo anno di vigenza);

dei posti banditi, a scorrimento su posti ancora vacanti, per un triennio (per alcune graduatorie il 2026/27 è già il secondo anno di vigenza); Idonei concorso 2020 a scorrimento fino ad esaurimento;

a scorrimento fino ad esaurimento; Idonei concorso straordinario 2020 secondaria a scorrimento fino ad esaurimento;

secondaria a scorrimento fino ad esaurimento; Idonei concorso ed. motoria primaria.

La novità degli elenchi regionali

Come sappiamo, a partire dall’anno scolastico 2026/27 entra in gioco un’importante novità: le immissioni in ruolo potranno attingere anche dai nuovi elenchi regionali. Si ricorrerà a questo strumento qualora, anche dopo aver scorso interamente le graduatorie dei concorsi PNRR (comprensive della quota del 30% di idonei), dovessero residuare ulteriori posti vacanti e disponibili.

Poiché l’elenco degli idonei al 30% ha una validità rigidamente limitata a tre anni, tutti i candidati che hanno superato il concorso hanno avuto la facoltà di scegliere se iscriversi o meno anche in questi nuovi elenchi regionali, così da massimizzare le proprie possibilità di stabilizzazione.

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Scorrimento idonei dei concorsi entro il 30%

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