Viaggi di istruzione, stages e visite guidate sono attività previste dal PTOF di ogni scuola. L’incarico è di estrema responsabilità, civile e penale, comporta sempre maggiori oneri per chi organizza e rischi per gli accompagnatori, ma quasi mai prevede un compenso. Finché tutto va bene . . .

La scuola non può scaricare il peso gestionale esclusivamente sugli insegnanti. E’ di fatto lavoro nero, sottovalutato dagli insegnanti e negato ai tavoli di contrattazione di istituto dagli stessi sindacati.

Quasi nessun istituto intende riconoscere questa realtà con il pretesto che mancano le risorse.

Ma ormai è arrivato il momento in cui anche gli insegnanti devono decidersi e farsi due conti in tasca per chiedere finalmente il riconoscimento, anche economico, di quella dignità professionale che ora è persa.

La normativa

Le uscite didattiche sono parte integrante dell’offerta formativa (DPR 275/99). La sicurezza di studenti e personale è regolata da precise norme (D.Lgs. 81/2008).

Le visite d’istruzione e i viaggi d’istruzione rappresentano un ampliamento dell’attività educativa: musei, parchi naturali, luoghi storici e scientifici diventano aula e laboratorio.

Il riferimento normativo principale è il DPR 275/1999, Regolamento dell’autonomia scolastica, che inserisce le uscite nella programmazione formativa. Sono quindi opportunità didattiche riconosciute e non semplici attività ricreative.

La normativa prevede che le mete siano attinenti agli obiettivi educativi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Gli insegnanti accompagnatori hanno responsabilità civile e penale, ma non percepiscono compensi aggiuntivi. I costi ricadono generalmente sulle famiglie, con possibilità di agevolazioni.

La decisione segue un iter preciso:

Fase Organo responsabile Cosa fa Proposta Consiglio di classe o dipartimento Indica attività coerenti con il PTOF Valutazione e approvazione Collegio docenti Definisce criteri generali e accompagnatori Autorizzazione finale Dirigente scolastico Firma delibera, verifica sicurezza Consenso delle famiglie Genitori Autorizzano la partecipazione degli alunni

Le prerogative del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto non delibera le singole gite didattiche ordinarie, delibera invece:

Regolamento d’istituto viaggi / uscite Criteri generali per: destinazioni ammissibili

durata massima

modalità di trasporto ammesse

percentuali minime partecipazione studenti

numero minimo di accompagnatori

criteri sostituzione accompagnatore Massimali costo per famiglie per ciascun ordine/classi Coperture assicurative obbligatorie Accordo contrattuale / capitolato di gara (quando si fanno affidamenti agenzie / servizi trasporto) Attribuzione compensi accompagnatori → QUANTO e COME non lo decide collegio.

È CI + contrattazione integrativa.

cosa NON delibera

quali classi vanno e dove

con quali docenti didattici

quali attività didattiche verranno fatte nel viaggio

Quindi la scelta didattica se fare il viaggio è competenza collegio + consigli di classe (programmazione didattica).

Il CI non entra nel merito del contenuto didattico.

Sicurezza obbligatoria

Il Dirigente è responsabile organizzativo ultimo e garante sicurezza.

Gli insegnanti accompagnatori hanno responsabilità civile e penale sulla vigilanza (custodia educativa).

Nessun docente tuttavia può essere obbligato ad assumersi responsabilità ULTERIORI di organizzazione tecnica della sicurezza (DVR, valutazione rischio, trasporti, analisi eterori, contratti con strutture ecc).

Questo resta in capo al DS, RSPP, DSGA.

Responsabilità civile

Il Docente accompagnatore ha responsabilità per colpa, ovvero per omissione di vigilanza o per comportamento non diligente Culpa in vigilando).

La giurisprudenza evidenzia che la vigilanza deve essere proporzionata all’età e ai rischi delle attività.

Il DS ha responsabilità per scelta e per organizzazione oltre che per il contratto dei servizi

Le assicurazioni devono sempre coprire rischi viaggio: RC, infortuni studenti e degli accompagnatori.

Gli insegnanti, quando accompagnano gli studenti, hanno una posizione di garanzia: devono vigilare costantemente. Riferimenti essenziali sono il Codice Civile, art. 2047 e 2048: responsabilità per vigilanza sui minori (culpa in vigilando), il D.Lgs. 81/2008: tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro (viaggio incluso) e il CCNL Scuola vigente: definisce obblighi di servizio.

La culpa in vigilando è la responsabilità che ricade su chi deve sorvegliare soggetti incapaci di intendere e di volere (come i minori) per i danni da questi commessi. Questa responsabilità si applica ai genitori per i figli, agli insegnanti per gli alunni, e ad altre figure che hanno un dovere di supervisione. Per essere esonerato dalla responsabilità, il sorvegliante deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire il danno.

In caso di incidente o di comportamento scorretto studente la responsabilità del docente è valutata sulla base della condotta diligente possibile non “responsabilità oggettiva”.

Accompagnatori

Quanti accompagnatori servono? La norma non fissa numeri precisi, ma le Linee guida ministeriali indicano criteri prudenziali: Scuola Rapporto consigliato Infanzia 1 docente ogni 10 bambini Primaria 1 docente ogni 15 alunni Secondaria 1 docente ogni 15/20 studenti In presenza di alunni con disabilità, serve un docente in più o un assistente.

Il tema della partecipazione dei docenti ai viaggi di istruzione era regolato dalla Circolare Ministeriale n. 291/1992, che al punto 8.2 stabiliva l’obbligo di indicare nella delibera del Consiglio d’istituto il numero di accompagnatori, suggerendo un rapporto di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni. La circolare consentiva un aumento del numero di accompagnatori, fino a un massimo di tre per classe, qualora lo richiedessero le esigenze organizzative e il bilancio scolastico.

Tuttavia il MIUR con la nota 2209 del 2012 indica che la normativa previgente può essere presa opportunamente come riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Spetta, dunque, al Collegio Docenti, nell’ambito della programmazione educativa, e al Consiglio di Circolo/Istituto, nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita scolastica, definire i criteri per l’effettuazione dei viaggi di istruzione; pertanto il numero di accompagnatori in linea teorica può variare ma devono essere assicurati tutti i requisiti di sicurezza dei soggetti coinvolti.

Diritti dei lavoratori della scuola

non esiste obbligo di partecipare a gite e viaggi istruzione

vale la disponibilità personale (ma nella pratica la pressione è enorme)

chi partecipa deve avere un incarico formale.

I docenti accompagnatori sono in servizio a tutti gli effetti, anche nelle ore serali o notturne che valgono come tempo di lavoro complessivo di servizio.

Non possono essere trattati come volontari “fuori lavoro”.

Compenso

Il CCNL non prevede un compenso specifica per i docenti che vanno in viaggio di istruzione o stage, anche se il docente accompagnatore è tutti gli effetti in servizio.

Quindi il compenso che si può determinare può essere ricavato dal del FIS (Fondo dell’istituzione scolastica) come attività aggiuntiva o dal Bilancio della scuola.

Le scuole possono / devono retribuire come:

funzioni aggiuntive / incarichi

oppure

ore aggiuntive eccedenti (se c’è attività che può essere qualificata come “tempo scuola effettivo” extra)

oppure

forfettario deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta collegio / contrattazione RSU.

Il contratto scuola non vieta la remunerazione. E NON si può imporre “lo fai senza compenso”.

Viaggi e stages all’estero

Poi il contratto scuola NON disciplina in modo pieno questa parte, per cui si applica normativa generale PA missioni.

I viaggi all’estero sono sempre missione all’estero e quindi non valgono automaticamente le stesse regole della missione in Italia.

Il trattamento di missione con rimborso documentato (art. 1 D.I. 23/3/2011) Tab. B: viene riconosciuto, in base all’accorpamento degli Stati di destinazione parametrato sui costi in loco di cui alla tab. A Dl. 23/3/2001, oltre al rimborso del viaggio secondo la normativa vigente, il rimborso delle spese alberghiere, dei mezzi di trasporto e nei limiti di cui sotto, delle spese per il vitto.

Le spese di vitto sono rimborsabili secondo i limiti massimi giornalieri definiti dal D.I. 23/3/2011, rt. 1, tabella B e per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione. Rispetto alla precedente normativa, non vi e più la distinzione fra “pasto singolo” e “pasto giornaliero”, pertanto rimanendo comunque invariato il limite massimo giornaliero di documenti di spesa presentabili per il vitto, il dipendente potrà richiedere il rimborso anche di un singolo pasto di importo minore o uguale al valore inserito in tabella ministeriale.

L’orario di servizio in un viaggio di istruzione o stage

Non esiste limite ore giornaliere nel CCNL specifico sulle gite. Ma l’insegnante resta dentro le tutele generali lavoro, e non si può pretendere vigilanza H24 senza turnazione ed esigibilità concreta. Alcune scuole ora stanno introducendo (corrette) turnazioni notte.

Nota importantissima

Nessun docente può essere sanzionato disciplinarmente se non vuole partecipare a gita

Il dirigente può chiedere – non imporre.

I docenti possono rifiutare l’incarico di accompagnamento.

