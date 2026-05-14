Mini call veloce 2026 sostegno

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 la normativa ha previsto la procedura della mini call veloce che consente, ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, di presentare la domanda dalle ore 14,00 del 14 agosto alle ore 12 del 18 agosto 2026 per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari, per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno.

Possono presentare la domanda anche i docenti che sono stati inseriti con riserva a condizione di sciogliere la riserva entro il 2 luglio del 2026

Presentazione della domanda

Possono presentare la domanda, nei tempi sopra indicati, per via telematica, i docenti che intendono partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS. A tal fine, nella domanda dovranno indicare:

• La provincia o più province di una medesima regione, diversa da quella in cui risultano inseriti nelle GPS;

• Le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare.

Assegnazione della provincia e della sede

Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Preclusione a seguito dell’accettazione

Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:

• Alla continuità didattica su posto di sostegno;

• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;

• Alla procedura dell’interpello.

Mancata presentazione della domanda

Ai candidati che non presentano la domanda per partecipare alla procedura per la call veloce, o che non dovessero ricevere l’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) è consentito partecipare alle procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, previste dalla normativa vigente.