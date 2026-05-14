Fondo Espero, “silenti”: 30 giorni per il recesso

di Roberto Bosio, Gilda degli insegnanti della Liguria, 11.5.2026.

Fondo Espero, al via le PEC per i “silenti”: dalla data di consegna della PEC all’Istituto, decorreranno i 30 giorni entro cui il lavoratore silente potrà esercitare il recesso.

A breve Fondo Espero invierà ai diversi Istituti scolastici le PEC con cui verranno recapitate le lettere di benvenuto ai lavoratori “silenti”, cioè al primo gruppo di lavoratori che avevano già ricevuto l’informativa sul silenzio-assenso lo scorso giugno (e quindi sono trascorsi nove mesi senza che loro abbiamo effettuato una scelta).

Dalla data di consegna della PEC all’Istituto, decorreranno i 30 giorni entro cui il lavoratore silente potrà eventualmente esercitare il recesso.

Per questi lavoratori il recesso potrà essere effettuato esclusivamente accedendo all’Area riservata del Fondo Espero tramite SPID o CIE, disponibile nel pulsante in alto a destra sul sito del Fondo.

I silenti che non intendono esercitare il diritto di recesso potranno integrare i propri dati anagrafici e recapiti (essenziali per la gestione della propria posizione di previdenza complementare) all’interno dell’area riservata.

Se entrando nell’area riservata non trovate nulla vi invitiamo a contattare il call center di Fondo espero al numero 06/52279155. Se non ricevete risposta dovreste comunque inviare entro 30 giorni una PEC di recesso al Fondo Espero (allegando un documento).