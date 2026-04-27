Kaizen e dirigenza scolastica. L’arte giapponese di cambiare senza stravolgere

di Bruno Lorenzo Castrovinci, Tutto Scuola, 26.4.2026.

Dirigenti Scolastici non capitani d’azienda ma leaderhip diffusa e responsabilità corale. Quanti Ds devono cambiare comportamento.

C’è una parola nella lingua giapponese che racchiude un’intera visione del mondo: kaizen. Composta dai caratteri kai (cambiamento) e zen (buono, migliore), esprime l’idea che ogni progresso autentico nasce da trasformazioni piccole, costanti, quasi impercettibili. Non rivoluzioni improvvise, ma aggiustamenti quotidiani. Non eroi solitari, ma comunità che imparano insieme.

Nell’industria manifatturiera nipponica del secondo dopoguerra questa filosofia ha generato risultati straordinari. Toyota ne ha fatto il cuore pulsante del proprio sistema produttivo, dimostrando che la qualità non si ottiene con interventi straordinari calati dall’alto, ma attraverso il coinvolgimento capillare di ogni singolo lavoratore nella ricerca di soluzioni migliori. Il principio era semplice quanto rivoluzionario: chi opera ogni giorno in un processo conosce le sue inefficienze meglio di qualunque consulente esterno.

Trasportare questa intuizione nel mondo della scuola italiana significa interrogarsi su come dirigere un’istituzione educativa senza cadere nella trappola del centralismo decisionale, della burocrazia difensiva, della delega apparente che maschera il controllo. Significa chiedersi se esista un modo di governare la complessità scolastica che valorizzi davvero l’intelligenza collettiva di docenti, personale, famiglie e studenti.

Il dirigente che non comanda: ripensare l’autorità nella scuola

La figura del dirigente scolastico vive oggi una contraddizione profonda. Da un lato la normativa gli attribuisce responsabilità crescenti, trasformandolo in una sorta di amministratore delegato dell’autonomia. Dall’altro, la natura stessa dell’atto educativo resiste a ogni tentativo di gestione verticale. Nessun preside può insegnare al posto dei propri docenti, entrare nelle relazioni che si costruiscono tra cattedra e banchi, misurare con un indicatore numerico la crescita umana di un adolescente.

Il kaizen suggerisce una via d’uscita da questa impasse, in quanto se il miglioramento nasce dalla consapevolezza diffusa, allora il compito di chi dirige non consiste nel prescrivere soluzioni, bensì nel creare le condizioni affinché le soluzioni emergano. È un rovesciamento di prospettiva tutt’altro che scontato nella cultura amministrativa italiana, abituata a pensare la qualità come conformità a standard predefiniti e la responsabilità come prerogativa di chi firma gli atti.

Nella pratica, questo orientamento si traduce in un dirigente che dedica più tempo all’ascolto che alla comunicazione, più energia alla costruzione di contesti collaborativi che alla stesura di circolari. Un professionista che considera ogni problema segnalato da un collaboratore non come una seccatura, ma come un’occasione preziosa per comprendere dove il sistema può funzionare meglio.

Leadership diffusa: quando la responsabilità diventa corale

Parlare di leadership diffusa nella scuola non significa abolire le gerarchie o fingere che tutti abbiano lo stesso ruolo, ma riconoscere che in un’organizzazione complessa la capacità di guidare, proporre, decidere e assumersi impegni non può essere confinata in un unico ufficio. Ogni docente esercita già una forma di leadership nella propria aula, nelle riunioni di dipartimento, nei corridoi dove si scambia un consiglio con un collega più giovane.

Il kaizen applicato alla governance scolastica rende visibile e legittima questa rete di micro-responsabilità. Il coordinatore di classe che propone una modifica nell’orario dei ricevimenti, la referente per l’inclusione che sperimenta un nuovo protocollo di accoglienza, il tecnico di laboratorio che riorganizza gli spazi per renderli più accessibili: ciascuna di queste iniziative rappresenta un atto di leadership autentica, radicata nell’esperienza concreta.

Perché questa dinamica non resti episodica o casuale, occorre però un’architettura organizzativa che la sostenga. Servono spazi regolari di confronto dove le idee possano circolare senza il filtro della formalità istituzionale. Servono meccanismi attraverso cui le proposte dal basso vengano effettivamente valutate, sperimentate, eventualmente adottate. Serve soprattutto una cultura della fiducia reciproca, che il dirigente ha il compito primario di coltivare con pazienza e coerenza.

Il ciclo del miglioramento: piccoli passi, grande visione

Uno degli strumenti più noti della tradizione kaizen è il ciclo PDCA, concepito da William Edwards Deming: pianificare, realizzare, verificare, agire di conseguenza. Nella scuola italiana questo approccio ha trovato una traduzione istituzionale nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, documenti che ogni istituto è tenuto a redigere. Troppo spesso, tuttavia, questi strumenti vengono vissuti come adempimenti burocratici, compilati per soddisfare un obbligo esterno piuttosto che per alimentare una riflessione genuina.

Il kaizen invita a restituire autenticità a quel ciclo, in quanto un Piano di Miglioramento davvero ispirato al miglioramento continuo non nasce dalla scrivania del dirigente né dalla consulenza di un esperto esterno. Nasce dall’osservazione attenta di ciò che accade ogni giorno nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni. Un’assenza ricorrente il venerdì mattina, un calo di attenzione dopo la terza ora, una difficoltà sistematica nell’apprendimento di determinati contenuti: sono questi i segnali che una comunità scolastica orientata al kaizen impara a leggere, interpretare, affrontare collettivamente.

La forza di questo approccio risiede nella sua modestia. Esso, infatti, non promette trasformazioni epocali, non insegue mode pedagogiche, non pretende di reinventare la scuola da zero, ma chiede soltanto che ogni settimana, ogni mese, ogni anno qualcosa funzioni un po’ meglio di prima. Che gli errori vengano trattati come fonti di apprendimento e non come colpe da nascondere, e che il confronto professionale tra colleghi diventi abitudine quotidiana, non evento eccezionale.

Il coraggio della lentezza

In un’epoca dominata dall’urgenza e dalla retorica dell’innovazione dirompente, scegliere la strada del kaizen nella direzione scolastica richiede una forma peculiare di coraggio. È il coraggio di resistere alla tentazione del progetto spettacolare che conquista i titoli del giornale locale, ma si dissolve alla fine del finanziamento. È la determinazione di investire su processi poco glamour, ma profondamente trasformativi: la cura delle relazioni professionali, la manutenzione degli ambienti, il perfezionamento delle pratiche didattiche consolidate.

La leadership diffusa, in questa prospettiva, non è una rinuncia alla guida, ma la sua forma più matura. Il dirigente che abbraccia il kaizen sa che il proprio successo si misura nella capacità dell’istituto di funzionare bene anche quando lui non è presente, di generare iniziative che non ha personalmente ideato, di risolvere problemi che non gli sono stati formalmente sottoposti. È, paradossalmente, una leadership che si compie nel momento in cui riesce a rendersi meno indispensabile.

La scuola italiana, con le sue fragilità strutturali e la straordinaria ricchezza del suo capitale umano, ha forse più bisogno di kaizen che di riforme. Ha bisogno di dirigenti capaci di trasformare ogni consiglio di classe in un laboratorio di miglioramento, ogni collegio docenti in un’occasione di apprendimento organizzativo, ogni corridoio in uno spazio dove si costruisce, giorno dopo giorno, una comunità educativa più consapevole di sé stessa. Cosa che oggi non fanno.

Kaizen e dirigenza scolastica. L’arte giapponese di cambiare senza stravolgere

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