Ruoli idonei da concorsi PNRR

Immissioni in ruolo docenti da concorsi PNRR, 30% idonei viene integrato e superato

in caso di graduatoria esaurita e posti dei rinunciatari da coprire.

Immissioni in ruolo da concorsi PNRR 1 e 2, banditi rispettivamente con DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023 e DDG n. 3059/2024 e DDG n. 3060/2024. La novità del DL 45/2025 è l’utilizzo della graduatoria fino al 30% dei posti banditi, per un triennio dalla pubblicazione, per coprire i posti ancora vacanti dopo lo scorrimento della graduatoria dei vincitori.

Termine del 31 luglio per le immissioni in ruolo

Il Ministero ha posto come data ultima per completare le operazioni relative alle immissioni in ruolo del personale docente il 31 luglio, salvo eventuali scorrimenti per il posto comune. Per I posti di sostegno invece si potrà passare alle individuazioni da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo già dal 1° agosto.

Integrazione delle graduatorie: si arriva oltre il 30%

Come già anticipato ad inizio stagione, il 30% degli idonei va considerato oltre lo scorrimento della graduatoria per coprire i posti degli eventuali rinunciatari.

A nostro parere, supportato dalle modalità indicate nei documenti di Camera e Senato quando il DL 45/2025 era in discussione per la trasformazione in legge l’integrazione andava fatta a valle, dopo lo scorrimento della graduatoria.

Il Ministero ha scelto invece di procedere in maniera diversa.

L’elenco degli idonei fino al 30% è stato pubblicato in via preventiva.

Qualora ci siano delle rinunce entro il numero dei posti a bando, si scorre la graduatoria e poi si integra nuovamente l’elenco degli idonei.

Difficile dire cosa questa procedura implichi a livello di scelta della sede, bisognerebbe valutare caso per caso.

Ecco un esempio di come si sta procedendo, in questo caso EEEE Friuli Venezia Giulia.

Anche USR Piemonte precisa “In caso di rinuncia da parte di un vincitore si procederà alla reintegrazione della graduatoria e assegnazione del posto o dei posti resi vacanti ai soggetti interessati ma non già coinvolti nella convocazione precedenti”

.

.

.

.

.

.

..

Ruoli idonei da concorsi PNRR ultima modifica: da