InsegnantiRuolo Autore: - 27 Luglio 2026 / 13 : 54
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Ruoli, rettifica avviso del 24 luglio

Gilda Venezia

27.7.2026.

Scadenza 28 luglio 2026.

AVVISO – Nomine a.s. 2026/27: Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado – Avvio Fase 1 – Turno 4 – SCORRIMENTO cc.dd.cc. AB56 – AJ56 – AM12 – AM2A – A046 – AS12 – AS2A – Rettifica convocazioni Avviso prot. n. 23225 del 24 luglio 2026.

Gilda Venezia

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso prot. AOODRVE n. 23320 del 27-07-2026 e Albo n. 365/2026, relativo all’oggetto.

Si ricorda che le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – fino alle ore 08.00 del 28 luglio 2026.

Ruoli, rettifica avviso del 24 luglio ultima modifica: 2026-07-27T13:54:18+02:00 da
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