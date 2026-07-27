27.7.2026.
Scadenza 28 luglio 2026.
AVVISO – Nomine a.s. 2026/27: Assunzioni in ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado – Avvio Fase 1 – Turno 4 – SCORRIMENTO cc.dd.cc. AB56 – AJ56 – AM12 – AM2A – A046 – AS12 – AS2A – Rettifica convocazioni Avviso prot. n. 23225 del 24 luglio 2026.
L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’Avviso prot. AOODRVE n. 23320 del 27-07-2026 e Albo n. 365/2026, relativo all’oggetto.
Si ricorda che le funzioni saranno accessibili attraverso il portale POLIS – Istanze on line – fino alle ore 08.00 del 28 luglio 2026.Ruoli, rettifica avviso del 24 luglio ultima modifica: 2026-07-27T13:54:18+02:00 da