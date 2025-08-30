Algoritmo GPS 2025, le ultime FAQ

di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 29.8.2025.
Algoritmo GPS 2025, le assegnazioni su posto comune e sostegno, incarico da mini call veloce, continuità su sostegno.
A che punto siamo con le varie fasi di convocazione algoritmiche delle supplenze da GaE e GPS? Possiamo fare un riepilogo delle principali sanzioni per rinunce e abbandoni delle supplenze? Chi è docente di ruolo potrebbe accettare una supplenza da GPS e lasciare temporaneamente il suo posto di ruolo?
Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 27 agosto. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.
Le assegnazioni delle supplenze su posto comune e sostegno vengono fatte contemporaneamente o in due momenti distinti?
A questa domanda, il nostro esperto ha risposto: “No, l’algoritmo gira per tutte le classi di concorso di ogni ordine e grado contemporaneamente. Se Antonella ha cinque classi di concorso, il sistema gira per tutte e cinque e si ferma nella nomina spettante. A quel punto, se individuata, dovrà prendere servizio e verrà esclusa dalle convocazioni successive per le altre classi”.
Ho partecipato alla mini call veloce e sono stata individuata per un incarico in Piemonte. Chiedo gentilmente se sono obbligata a ritirare la domanda delle 150 preferenze e se non lo faccio a cosa potrei incorrere.
A questa domanda, il nostro esperto ha risposto: “Cara lettrice, non incorri in nessuna infrazione se non ritiri la domanda. L’opportunità di ritirare la domanda delle 150 preferenze è semplicemente un gesto etico per evitare di togliere un posto in prima convocazione ad altri aspiranti. Tuttavia, non hai nessun obbligo di farlo, perché se ci fosse un ricorso (ad esempio, per punteggi CLIL non validi) e quel ruolo non ti spettasse, potresti perdere sia il diritto al ruolo che il diritto alla supplenza, avendola ritirata. Quindi, pensate bene se farlo, e solo se avete la sicurezza che il vostro ruolo sia intoccabile”.
Sono un docente di sostegno. Le volevo chiedere, ho avuto la continuità sul ragazzo che seguivo. Volevo capire più o meno quando arriverà la nomina e se arriva dal MUR o dal MEF?
A questa domanda, il nostro esperto ha risposto: “Arriverà in automatico. Penso che in questi giorni, massimo entro il 30 agosto (o il 31, se lavorano anche la domenica), tutto sia definito. Scoprirai con il bollettino zero se sei stato confermato oppure no. La tua procedura è in atto, ma non ancora risolutiva. Diventerà nomina effettiva con l’avviso che ti arriverà e con la pubblicazione del bollettino zero, che speriamo sia reso pubblico per la trasparenza”.
Chi è in GAE senza conferma si troverà scavalcato da chi ha la continuità, ma è in GPS?
A questa domanda, il nostro esperto ha risposto: “Sì, su quei posti specifici che hanno la conferma, ma solo su quei posti. Su tutto il resto no. Quelli che avranno la conferma in GPS sottraggono posti per la continuità, quindi avrai meno posti nella fase uno. Parteciperai per i posti restanti e sarai una delle prime perché sei in GAE, ma per un numero di posti probabilmente inferiore”.