L’applicazione NoiPa si rinnova e ad annunciarlo è lo stesso sistema di gestione degli stipendi dei dipendenti pubblici e di tutti i docenti italiani.

Le novità riguarderanno l’interfaccia con una semplificazione che renderà la consultazione dei dati personali degli utenti molto più immediata. Nella nota pubblicata sulla pagina ufficiale della piattaforma NoiPa, piattaforma attraverso la quale docenti e dipendenti pubblici possono consultare il cedolino stipendiale, non sono presenti dettagli specifici circa le novità pratiche della nuova applicazione per smartphone, ma sicuramente verranno resi noti successivamente.

NoiPa recentemente ha messo anche in guardia gli utenti circa tentativi di phishing in corso spiegando agli utenti cosa fare per proteggersi. Vediamo allora cosa cambia nell’applicazione di NoiPa a partire dal mese di marzo 2025.

APPLICAZIONE NOIPA, NOVITÀ IN ARRIVO: COSA CAMBIA

L’applicazione NoiPa si evolve allo scopo di fornire, questo si legge nel comunicato, “un’esperienza intuitiva e personalizzata” agli utenti. Arriverà la versione 6.0 dell’applicazione NoiPa per accedere direttamente dal proprio smartphone ai servizi della piattaforma in modo semplice, immediato e sicuro.

Scrive NoiPa nel comunicato che l’applicazione, disponibile dal mese di marzo in tutti gli store, nella sua nuova versione “rappresenta un importante passo in avanti nel percorso di trasformazione digitale di NoiPA per offrire un servizio sempre più moderno e flessibile.”

E ancora:

Grazie all’interfaccia rinnovata, la consultazione dei propri dati sarà ancora più immediata. Con i successivi aggiornamenti, inoltre, verranno introdotte nuove funzionalità che consentiranno di ricevere aggiornamenti in tempo reale e accedere ai servizi online.

Quindi la prima versione dell’applicazione sarà solo il primo passo verso successivi aggiornamenti.

Applicazione NoiPa: attenzione ai tentativi di phishing

NoiPa, come anticipato, ha invitato gli utenti della piattaforma e dell’applicazione a fare attenzione a possibile e continui tentativi di phishing. NoiPa ha informato, attraverso una comunicazione sul proprio sito, che molti utenti hanno segnalato mail fraudolente provenienti da un falso servizio clienti NoiPa.

Spiega NoiPa:

In queste comunicazioni si invita a cliccare su un link ingannevole («noipa.gov.mef») per accedere alla propria area riservata. Queste mail costituiscono un tentativo di frode informatica nota come phishing, che ha l’obiettivo di sottrarre dati personali e informazioni sensibili tramite l’invio di comunicazioni all’apparenza molto simili a quelle ufficiali.

NoiPa spiega poi come fare per proteggersi dai tentativi di phishing invitando a non cliccare sui link presenti in comunicazioni sospette. Importante, per non cadere nella trappola del phishing, è prima di tutto verificare l’autenticità del mittente. Scrive sempre NoiPa:

Si ricorda, inoltre, che l’unico indirizzo ufficiale per accedere alla propria Area Riservata è: noipa.mef.gov.it e che, per motivi di sicurezza, NoiPa non richiede mai di fornire dati personali attraverso mail, SMS o applicazioni non ufficiali.

NoiPa fornisce poi ulteriori indicazioni su come proteggersi adottando comportamenti corretti per non finire nella trappola degli hacker. Nel dettaglio, scrive NoiPa, occorre:

avere la massima cura nella protezione della propria identità digitale , accedendo sempre in modo protetto ai servizi digitali NoiPa tramite l’utilizzo di connessioni sicure e dispositivi dotati di software antivirus aggiornati;

, accedendo sempre in modo protetto ai servizi digitali NoiPa tramite l’utilizzo di connessioni sicure e dispositivi dotati di software antivirus aggiornati; monitorare regolarmente le attività della propria area personale per individuare eventuali modifiche o accessi non autorizzati.

Gli utenti possono, in caso di attività sospette, contattare il “Supporto NoiPa” per segnalare tentativi di phishing.