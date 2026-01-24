Arretrati contratto con errori di calcolo: i motivi

La Tecnica della scuola, 23.1.2026.

Gilda fa chiarezza e chiede intervento del MIM.Tante incertezze. Le parole di Castellana.

In questi giorni, a fine gennaio, erano attesi gli arretrati per il personale scolastico, sbloccati dopo la firma del contratto scuola 2022/2024. Gli arretrati erano attesi per il 21 gennaio; oggi, giorno 23, finalmente gli importi attesi sono arrivati sui conti del personale docente e ATA.

Tante incertezze

Sono però molte le segnalazioni di anomalie riscontrate nelle cifre accreditate nel cedolino di gennaio 2026. A dire la propria il sindacato Gilda. “Dopo aver generato incertezza e disorientamento tra il personale scolastico circa le tempistiche di accredito, gli arretrati tanto attesi relativi al Contratto Collettivo Nazionale valido per il triennio 2022-2024, sottoscritto lo scorso dicembre presso l’ARAN, finalmente sono arrivati a destinazione. Una notizia che dovrebbe essere positiva, ma non per tutti, infatti numerosi docenti si sono rivolti alla Gilda degli Insegnanti per segnalare anomalie e incongruenze negli importi elargiti come arretrati, che sono di gran lunga inferiori a quanto si aspettavano”, scrivono in un comunicato.

Le parole di Castellana

“Quello che dovrebbe risultare normale, come sempre se riguarda la scuola si trasforma in un rebus”, ha affermato il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

“Le criticità segnalate riguardano prevalentemente errori di calcolo, riconducibili a sistemi non aggiornati o a dati stipendiali non correttamente allineati su NoiPA, in particolare in relazione a fasce stipendiali, anzianità di servizio, ricostruzioni di carriera, cambi di ruolo o periodi di supplenza”.

Dall’analisi delle segnalazioni, inoltre, emerge che i problemi più frequenti che hanno generato errori nel calcolo, sono dovuti a cambiamenti nel 2025 della ragioneria provinciale responsabile del cedolino, passaggio da tempo determinato ad indeterminato dal 01/09/2025 e alle variazioni della partita stipendiale.

“La Gilda degli Insegnanti – ha concluso il coordinatore nazionale – chiede un intervento immediato da parte del Ministero, affinché sia il Mef a verificare e a correggere le procedure di calcolo, garantendo a tutto il personale scolastico il corretto riconoscimento delle somme dovute, nel rispetto dei diritti contrattuali e della trasparenza amministrativa”.

Ecco gli arretrati dei docenti

Gli arretrati del CCNL scuola 2022-2024 per i docenti varia per titolarità del grado di istruzione e per classe stipendiale di appartenenza:

Docenti della scuola dell’infanzia e primaria:

“Classe stipendiale 0”: 1.403 euro ;

; “Classe stipendiale 9”: 1.520 euro;

“Classe stipendiale 15”: 1.664 euro;

“Classe stipendiale 21” 1.765 euro;

“Classe stipendiale 28″1.925 euro;

“Classe stipendiale 35”: 2.002 euro.

Docenti della scuola secondaria di I grado:

“Classe stipendiale 0”: 1.494 euro;

“Classe stipendiale 9”: 1.630 euro;

“Classe stipendiale 15”: 1.790 euro;

“Classe stipendiale 21”: 1.908 euro;

“Classe stipendiale 28”: 2.086 euro;

“Classe stipendiale 35”: 2.174 euro.

Docenti della scuola secondaria di II grado:

“Classe stipendiale 0”: 1.494 euro;

“Classe stipendiale 9”: 1.665 euro;

“Classe stipendiale 15”: 1.834 euro;

“Classe stipendiale 21”: 2.002 euro;

“Classe stipendiale 28”: 2.174 euro;

“Classe stipendiale35”: 2.261 euro.

Arretrati contratto con errori di calcolo: i motivi

