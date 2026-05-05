Informazione scuola, 5.5.2026.

Dopo la firma del contratto si attende l’accredito degli arretrati,

il personale della scuola li avrà a giugno 2026.

Con il cedolino di giugno 2026, salvo ulteriori slittamenti, il personale della scuola potrà contare su l’accredito. Lo scorso 1° aprile, durante l’incontro all’Aran, è stata firmata la parte economica dell’accordo, una notizia che, sebbene attesa, porta con sé un misto di sollievo e interrogativi.

L’intesa raggiunta riguarda il secondo anno del periodo contrattuale, ovvero il 2025, e si estende fino al giugno 2026. Il personale del comparto maturerà dunque arretrati per la parte di incremento retributivo non ancora corrisposta. Le cifre previste non sono trascurabili: si parla di importi stimati tra gli 815 e i 1250 euro, calcolati alla data del 30 giugno 2026.

Tuttavia, come spesso accade in queste circostanze, le tempistiche effettive per la liquidazione degli arretrati restano un’incognita.

Più volte sono stati annunciati e più volte l’accredito è stato rimandato, noi stessi abbiamo comunque dovuto rifare i conti per rivedere quelli che a nostro parere contenevano qualche incongruenza.

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Arretrati scuola, la data ufficiale e le cifre

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