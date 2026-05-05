Informazione scuola, 5.5.2026.
Con il cedolino di giugno 2026, salvo ulteriori slittamenti, il personale della scuola potrà contare su l’accredito. Lo scorso 1° aprile, durante l’incontro all’Aran, è stata firmata la parte economica dell’accordo, una notizia che, sebbene attesa, porta con sé un misto di sollievo e interrogativi.
Più volte sono stati annunciati e più volte l’accredito è stato rimandato, noi stessi abbiamo comunque dovuto rifare i conti per rivedere quelli che a nostro parere contenevano qualche incongruenza.
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.Arretrati scuola, la data ufficiale e le cifre ultima modifica: 2026-05-05T14:09:28+02:00 da