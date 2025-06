di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 26.6.2025.

Chiesta la proroga del conseguimento dell’abilitazione oltre il 30 giugno: le motivazioni del sindacato Gilda.

Ci sarà tempo fino al 3 luglio per sciogliere la riserva riguardante gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps. L’abilitazione dovrà però essere conseguita entro il 30 giugno 2025, altrimenti molti docenti resteranno fuori. E il rischio, in questo senso, è concreto. Proprio per questo motivo Gilda degli Insegnanti ha fatto leva su questa criticità chiedendo al Ministero una piccola proroga per dare maggiori opportunità di conferma negli elenchi aggiuntivi.

Abilitazione: perché non prorogarne il conseguimento al 10 luglio?

La scadenza per la quale Gilda chiede una proroga è quella del 30 giugno. Secondo il sindacato sarebbe opportuno spostare il termine almeno al 10 luglio 2025. La necessità si porrebbe a fronte di molti atenei che hanno fissato gli esami finali dell’abilitazione in una finestra temporale compresa tra il 1° e il 10 luglio. Molti docenti quindi potrebbero ritrovarsi, loro malgrado, fuori dagli elenchi aggiuntivi a causa di tempistiche che collimano con le scadenza del Ministero, non potendo completare il percorso entro la data stabilita.

Una mancata proroga secondo il sindacato, anche se per pochi giorni, avrebbe effetti discriminatori e penalizzanti per molti insegnanti, e soprattutto per motivi estranei alla loro volontà.

La richiesta di Gilda è dunque stata rivolta al Ministero, in modo che possa tenere in considerazione le citate conseguenze accettando una leggera proroga, che non comporterebbe gravi slittamenti di tutte le successive fasi burocratiche (ripubblicazione Gps, apertura istanza 150 preferenze, ecc).

.

.

.

.

.

.

.

Elenchi aggiuntivi GPS, Gilda chiede la proroga al 10 luglio ultima modifica: da