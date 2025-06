dalla Gilda degli insegnanti, 25.6.2025.

L’appello della Gilda al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Molti docenti concluderanno il percorso abilitante pochi giorni dopo la scadenza del 30 giugno.

La Gilda degli Insegnanti, per questo, rivolge un appello al Ministero dell’Istruzione e del Merito affinché si valuti con attenzione l’opportunità di prorogare il termine del 30 giugno 2025 per il conseguimento del titolo utile allo scioglimento della riserva per l’inserimento nella fascia aggiuntiva delle GPS.

Molti corsi universitari abilitanti, attivati secondo la normativa vigente, hanno previsto gli esami finali tra il 1° e il 10 luglio. Una scelta organizzativa autonoma, che rende però materialmente impossibile a tanti aspiranti docenti completare il percorso entro il termine attuale.

Si tratta di persone che hanno investito tempo, energie e risorse per rispondere con responsabilità alla richiesta di una formazione qualificata. Penalizzarle per pochi giorni di differenza, legati a calendari universitari non sempre modificabili, sarebbe profondamente ingiusto e contrario allo spirito stesso della riforma della formazione iniziale.

Per questo la Gilda chiede al Ministero di mostrare attenzione e sensibilità, valutando una proroga del termine almeno fino al 10 luglio, così da permettere a tutti coloro che stanno concludendo il percorso abilitante di accedere a pieno titolo alle GPS nella fascia aggiuntiva.

Siamo certi che, ancora una volta, prevarrà il buon senso e il rispetto per l’impegno di tanti giovani docenti che desiderano entrare nella scuola con la giusta dignità e preparazione.

E’ quanto dichiara in una nota la Gilda degli Insegnanti

