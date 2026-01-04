Elenchi regionali, le nomine in ruolo del 2026/27

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 3.1.2026.

Elenchi regionali docenti: La nuova procedura prevista per l’immissione in ruolo dall’anno scolastico 2026/2027.

Il 31 dicembre del 2025, in ossequio quanto disposto dal decreto 45 del 2025 convertito in legge 79 dello stesso anno, doveva essere emanato un decreto da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito, al fine di disciplinare la procedura relativa all’iscrizione negli elenchi regionali per l’assunzione in ruolo dall’anno scolastico 2026/2027.

Obiettivo del decreto

La mancata pubblicazione del decreto non dovrebbe impedire la formazione delle graduatorie regionali, a condizione che sia pubblicato in tempo utile al fine di dare il tempo agli USR di elaborare le graduatorie per classe di concorso e per tipologia di posto, da cui attingere, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

Contenuti del decreto

Il decreto ministeriale da adottare annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà definire:

Le modalità di costituzione degli elenchi regionali;

Il funzionamento e l’aggiornamento dell’elenco, il cui ordinamento interno deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti e l’ordine del punteggio ottenuto.

Requisiti

Possono iscriversi negli elenchi regionali, a domanda, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria.

Presentazione delle domande

Considerata l’istituzione del Portale Unico del Reclutamento, la domanda sarà certamente presentata in modalità telematica entro il diciannovesimo giorno successivo all’emanazione del decreto ministeriale.

Ordine per l’immissione in ruolo

Secondo le disposizioni indicate all’art. 2 del decreto 45 il conferimento del contratto a tempo indeterminato, avviene secondo il seguente ordine, fermo restante la disponibilità dei posti autorizzati:

Vincitori di concorso;

Candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso;

per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in dei posti messi a concorso; Elenchi regionali costituiti con i docenti che ne fanno domanda.

Destinatari del ruolo

I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, hanno la possibilità di rinunciare alla sede entro cinque giorni e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, non oltre il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

I docenti, stipuleranno un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, se privi di abilitazione che dovranno conseguire entro l’anno scolastico al fine di evitare la perdita del diritto all’immissione in ruolo.

Accettazione sede

L’accettazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Fermo restante che la decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.

Mancata accettazione

La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata, d’ufficio, come rinuncia alla nomina, determinando la decadenza dall’incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

.

.

.

.

.

.

.

Elenchi regionali, le nomine in ruolo del 2026/27

ultima modifica: da