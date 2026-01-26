TuttoscuolaNews, n. 1196 del 26.1 .2026.

Si chiederà l’intervento delle forze dell’ordine dotate di metal detector portatili all’ingresso delle scuole.

Sembra quasi certo che tra le misure di emergenza cui sta pensando il governo per impedire l’entrata nelle aule scolastiche di alunni muniti di coltelli come quello con il quale è stato ucciso lo studente Aba (Youssef Abanoub) dell’Istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia, ci sia anche la possibilità per i presidi di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine dotate di metal detector portatili all’ingresso delle scuole.

Dopo gli ultimi casi di uno studente entrato in classe con un machete nello zaino (a Budrio, nel Bolognese) e addirittura di un ragazzino di una scuola secondaria di primo grado di Trieste, che ha estratto un coltello con una lama lunga 20 centimetri nei bagni della scuola, è stato lo stesso ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ad avanzare l’idea: “La prima cosa che mi viene in mente è proporre metal detector mobili per controllare gli ingressi laddove la scuola sia preoccupata”.

Non si tratterebbe di metal detector fissi come quelli in uso negli aeroporti, ma di piccoli apparecchi portatili (del tipo di quelli usati nei concerti, negli stadi e nei musei), che sarebbero utilizzati, su richiesta dei dirigenti scolastici in accordo con le prefetture, sempre e solo dalle forze dell’ordine.

Viene escluso, infatti, che il compito possa essere affidato al personale scolastico. Si tratterebbe, a quanto si dice, di interventi effettuati a sorpresa in singole classi o su campioni di classi, e non sull’intera popolazione scolastica, cosa che sarebbe insostenibile dal punto di vista organizzativo (come gestire i controlli in istituti con 1.500 studenti che entrano alla stessa ora?) e controproducente da quello politico perché finirebbe per criminalizzare un intero territorio.

Di questo avrebbero parlato i ministri interessati (Valditara per il MIM e Piantedosi per gli Interni), e sarebbe in preparazione una circolare rivolta ai dirigenti scolastici. I quali, dopo il dramma di La Spezia ma anche dopo il caso dell’Istituto Pacinotti di Fondi (tre giorni di sospensione per la preside, venti giorni per la vicepreside e dieci per la responsabile di plesso, comminati dall’Ufficio scolastico regionale a seguito del suicidio di uno studente avvenuto prima dell’inizio dell’anno scolastico) si sentono nel mirino e non lo ritengono accettabile. Per questo il sindacato DirigentiScuola parla di “narrazioni costruite per addossare a dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico in generale tutta la colpa di ogni malessere, fragilità, violenza o devianza sociale. La scuola è sempre, immancabilmente il capro espiatorio” e invita a sottoscrivere un Manifesto “di denuncia e proposte per difendere la dignità della scuola e di chi ci lavora”.

Si discute se la misura possa essere adottata in via amministrativa, evitando così di complicare ulteriormente gli strumenti legislativi in preparazione in materia di sicurezza (un disegno di legge e un decreto legge), anche perché l’intervento non comporterebbe alcun finanziamento aggiuntivo, essendo polizia e carabinieri già in possesso dei metal detector portatili.

Tra coloro che non apprezzano l’idea di introdurre metal detector negli istituti scolastici, c’è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: “Se non vogliamo diventare come gli Stati Uniti, che hanno i metal detector in alcune scuole di serie B e C, dobbiamo sostenere il personale scolastico con stipendi adeguati e, scuola per scuola, riflettere sulle esigenze per mettere in sicurezza il plesso scolastico”.

Contrari alla misura molti pedagogisti come Daniele Novara che, intervistato dal Corriere della Sera, ha espresso “totale contrarietà” alla proposta di Valditara di introdurre i metal detector, perché “la scuola è un’altra cosa. La scuola è una comunità di apprendimento, è un ambiente di crescita, è un luogo di relazione. Non possiamo utilizzare un dispositivo di carattere poliziesco, che si usa addirittura fuori dai tribunali, fuori dalle carceri, in contesti dove si vive il senso di minaccia e di pericolo”. Sulla responsabilità di adulti “fragili” (genitori e insegnanti) insiste lo psicologo Matteo Lancini.

Anche per lo psichiatra Paolo Crepet la violenza giovanile “è la conseguenza del politicamente corretto”, di un modello educativo troppo permissivo che ha progressivamente eliminato regole e responsabilità.

La questione da approfondire è se misure repressive come la bocciatura o inquisitorie come il metal detector siano le più efficaci per ripristinare l’autorità degli adulti e della scuola come istituzione.