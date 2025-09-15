Esame di Stato: cosa cambia?

Gilda degli insegnanti di Venezia, 15.9.2025
Scheda sintetica sulle novità introdotte nell’Esame di Maturità del secondo ciclo di istruzione 2025/26 dal MIM.
E’ stato pubblicato in Gazzetta il n. 127 del 9.9.2025. Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026 che introduce alcuni provvedimenti urgenti per la riforma dell’Esame di stato e per il regolare avvio dell’anno scolastico
In sintesi le modifiche previste per l’esame di stato prevedono quanto segue:
- L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è ora denominato “Esame di maturità”
- L’esame verifica i livelli di apprendimento conseguiti nel percorso scolastico in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche dell’indirizzo di studio
- L’esame deve tener conto della partecipazione alle attività di formazione-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente svolto su eventuali discipline opzionali
- L’esame deve tener conto delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica
- Le commissioni d’esame sono costituite su 2 classi scolastiche e sono costituite da un presidente, da 2 membri interni e 2 membri esterni (si passa da 7 a 5 commissari)
- Per essere valido, gli alunni dovranno comunque sostenere tutte le prove sia scritte che orali
- Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, il MIM individuerà le discipline oggetto della seconda prova scritta, l’eventuale oggetto di una terza prova per alcuni specifici indirizzi di studio e le quattro discipline oggetto del colloquio d’esame che verterà sulla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, nonché del grado di maturazione personale, dell’autonomia e della responsabilità raggiunta dal candidato
- La commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 3 punti da assegnare agli alunni che raggiungono un punteggio almeno pari a 97/100
Il decreto contiene anche misure relative al voto in condotta:
- Con un 5 in condotta si è automaticamente bocciati
- Con un 6 in condotta si è “rimandati a settembre
- Per ottenere il massimo dei crediti previsti, occorre avere un voto in condotta almeno pari a 9
- Coloro che in sede di scrutini avranno preso un 6 in condotta, prima di essere ammessi alla classe successiva dovranno, a settembre, sostenere una prova di cittadinanza attiva consistente in un elaborato critico legato ai motivi che hanno prodotto il voto in condotta.
Altre misure inserite nel decreto riguardano vari aspetti:
- il passaggio degli alunni da un indirizzo ad un altro con la specifica richiesta, per il triennio, di un esame integrativo da superare prima dell’inizio delle lezioni
- il cambio di denominazione dei “vecchi” PCTO che diventano FSL, ossia Formazione Scuola-Lavoro
- stanziamento di 10 milioni di euro per la formazione specifica dei docenti nominati nelle commissioni d’esame; formazione che, a partire dal 2026/27 sarà considerata titolo preferenziale per la nomina a componente della commissione d’esame
- fine della fase sperimentale della filiera 4+2 degli istituti tecnici/professionali che entra a pieno titolo nella fase ordinamentale
- interventi sulla sicurezza per i viaggi di istruzione.
