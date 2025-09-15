di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 14.9.2025.

In quali casi è prevista la non ammissione alla classe successiva e agli esami finali.

Fra tutte le novità introdotte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nella scuola, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento è stata uno degli argomenti su cui si è intervenuto maggiormente e che interessa tutti gli ordini e gradi di scuola.

Scuola primaria

Con le modifiche introdotte al decreto n° 62 del 2017 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti e del comportamento tenuto, con una finalità formativa e educativa.

Non ammissione alla classe successiva

Nel processo di valutazione degli alunni e delle alunne della scuola primaria i docenti della classe in sede di scrutinio, all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati motivi.

Scuola secondaria di primo grado

La valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

Non ammissione alla classe successiva

Il consiglio di classe, nel valutare gli alunni e le alunne, delibera la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato, conclusivi del primo ciclo, qualora dovesse riscontrare:

• Una valutazione inferiore a sei, in quattro o più discipline di studio;

• La mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale previsto, salvo deroghe motivate;

• Un Voto di condotta inferiore a 6/10.

Scuola secondaria di secondo grado

La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado, fatta dal consiglio di classe, ha la finalità di accertare l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze delle studentesse e degli studenti.

Sono ammessi alla classe successiva e agli esami di maturità, gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono:

• Una votazione di almeno sei decimi in ciascuna disciplina;

• Un voto in condotta non inferiore a sei decimi;

• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale previsto, salvo deroghe motivate (es. gravi motivi di salute).

Non ammissione alla classe successiva

Le studentesse e gli studenti non sono ammessi alla classe successiva e agli esami di maturità, su delibera del consiglio di classe nei seguenti casi:

Votazione insufficiente in quattro o più discipline, fermo restante che il giudizio può restare sospeso in caso d’insufficienza in meno di quattro discipline;

Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale previsto, salvo deroghe motivate (es. gravi motivi di salute);

Aver riportato un voto in condotta inferiore a sei decimi.

Nel caso di sospensione del giudizio

Il consiglio di classe, nel caso di giudizio sospeso di ammissione alla classe successiva, procede alla formulazione del giudizio finale a conclusione degli interventi didattici programmati e dopo aver accertato il recupero delle carenze rilevate.

Esame di maturità

Per le studentesse e gli studenti che frequentano il quinto anno, l’ammissione agli esami di maturità oltre alla sufficienza in tutte le discipline di studio, sono previsti i seguenti requisiti:

Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,

Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI

Svolgimento delle attività di scuola lavoro (ex PCTO) secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.

Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina

Un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Eccezionalmente, il consiglio di classe, può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di maturità per le studentesse e gli studenti che dovessero avere una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina.

Valutazione del comportamento

In merito alla valutazione del comportamento, è previsto che con un voto pari a sei decimi, su indicazione del consiglio di classe, lo studente, sviluppi un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da discutere durante la prova orale degli esami di maturità; mentre se la valutazione del comportamento dovesse essere inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di maturità.

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento

