di Orizzonte Scuola, 23.11.2025.

Il 40% della sua classe ha copiato il compito utilizzando Internet,

“Il Cavallo di Troia” nel compito di storia. La riflessione del docente.

Un professore universitario americano inserisce un comando nascosto nelle tracce del compito smascherando il 40% della classe che usava l’IA; l’episodio, oltre a rivelare la crisi della scrittura accademica, ha spinto il docente a eliminare i compiti a casa tornando a carta e penna.

Persino Odisseo in persona non avrebbe potuto fare a meno d’inchinarsi di fronte ad un professore americano che, stanco di leggere quelli che definisce “abomini senz’anima”, ha deciso di tendere una trappola ai suoi studenti, prendendo in prestito il “cavallo di Troia” dell’eroe omerico. Il risultato? Sconcertante.

Il sospetto: saggi perfetti e noiosi

Il professore, che insegna da un decennio, ha notato un cambiamento radicale a partire dalla primavera del 2023. Improvvisamente, gli elaborati degli studenti non contenevano più i classici errori di sintassi o le incertezze tipiche dell’apprendimento. Al loro posto: una prosa robotica, un uso eccessivo di elenchi puntati e una punteggiatura sospettosamente impeccabile (come l’abuso del “trattino lungo”, una finezza rara tra le matricole).

“I rilevatori anti-plagio tradizionali erano inutili“, spiega il docente. “Segnalavano falsi positivi o si lasciavano sfuggire testi palesemente generati“. Serviva una prova inconfutabile. E allora, ecco l’illuminazione. Il saggio finale del corso, incentrato sul libro “Gabriel’s Rebellion” dello storico Douglas Egerton, prevedeva la consegna di un elaborato; all’interno della traccia del compito, il docente ha inserito una trappola: una stringa di testo o un comando specifico (spesso mimetizzato o reso invisibile alla lettura veloce dell’occhio umano, magari in caratteri bianchi o molto piccoli) progettato appositamente per le IA come ChatGPT.

Il comando imponeva all’IA di inserire nella risposta un riferimento preciso ma totalmente errato (nello specifico, il comando richiedeva agli studenti di analizzare il libro da una prospettiva marxista, storicamente impossibile). La logica era ferrea: uno studente che avesse letto il libro e scritto il saggio di suo pugno non avrebbe mai notato né obbedito a quell’istruzione nascosta, totalmente anacronistica. Un’IA, al contrario, ci sarebbe caduta con tutte le scarpe. E così è stato.

I numeri: quasi metà classe coinvolta

Quando il professore ha corretto i compiti, i risultati sono stati scioccanti. Ecco i dati precisi riportati: su 122 compiti consegnati, la trappola è scattata in ben 33 casi. Questi studenti avevano consegnato testi contenenti la prova inconfutabile dell’uso dell’IA. Il docente ha inviato una mail alla classe annunciando di aver individuato i bari e offrendo una possibilità di “clemenza” parziale a chi avesse confessato spontaneamente. In seguito a questo ultimatum, altri 14 studenti hanno ammesso l’uso di ChatGPT o simili. Sommando i colti in flagrante e i confessi, una percentuale massiccia degli studenti (circa il 39%) aveva barato.

Oltre il plagio: la riflessione del docente

Ciò che rende questo caso rilevante per il mondo della scuola non è tanto il trucco tecnologico, quanto l’analisi che il professore ha fatto dopo aver letto quelle confessioni.

Innanzitutto, la scrittura vista come “prodotto” e non come processo: il docente ha notato che per molti studenti l’istruzione è diventata puramente “transazionale”. Non vedono il saggio come un esercizio per imparare a pensare o argomentare, ma come un ostacolo burocratico da superare per ottenere il “pezzo di carta” (il diploma o la laurea) che serve per trovare lavoro. L’IA diventa quindi lo strumento più efficiente per produrre il “prodotto” richiesto con il minimo sforzo;

Poi, la crescente “sindrome dell’impostore” generata dalla tecnologia: uno dei punti più toccanti della riflessione riguarda l’autostima degli studenti. Il professore sostiene che l’IA stia alimentando un circolo vizioso di insicurezza. Gli studenti leggono i testi generati da ChatGPT, sintatticamente ineccepibili, e si convincono che la loro scrittura “imperfetta” e umana non sia all’altezza. “Hanno paura di non essere abbastanza bravi”, riflette il docente. Usando l’IA, evitano il rischio di scrivere male, ma così facendo si negano l’unica strada per imparare a scrivere bene: la pratica. Il risultato è un’atrofia delle competenze: meno scrivono, più si sentono incapaci, più si affidano alla macchina;

Infine, l’esternalizzazione del pensiero: il commento più duro riguarda la natura stessa dello studio della storia e delle materie umanistiche. Scrivere, spiega il docente, non è solo mettere parole in fila: scrivere è pensare. Quando uno studente chiede a un bot di riassumere un libro e generare un’opinione, non sta solo risparmiando tempo; sta delegando ad una macchina il processo cognitivo di comprensione e analisi critica. “Stanno esternalizzando la loro stessa umanità e la loro capacità di giudizio”, ha osservato.

L’amara ironia storica

Al di là della frode accademica, il docente ha sottolineato l’aspetto più avvilente della vicenda, legato proprio al contenuto del libro assegnato. “Gabriel’s Rebellion” narra la storia vera di una rivolta di schiavi avvenuta nel 1800 in Virginia. I protagonisti, come Gabriel Prosser, lottavano per la libertà in un’epoca in cui per loro era illegale imparare a leggere e scrivere. Molti morirono per perseguire ideali che includevano l’emancipazione intellettuale. Il paradosso evidenziato dal professore è disarmante: nel 2024, studenti liberi e con accesso all’istruzione universitaria utilizzano le macchine più avanzate del mondo per evitare di leggere e scrivere, delegando a un algoritmo la storia di chi ha sacrificato la vita proprio per quel diritto.

Il cambio radicale della didattica: ecco cos’ha fatto il docente

La conseguenza più duratura di questa storia riguarda il futuro. L’insegnante ha dichiarato che questo episodio ha segnato la fine della fiducia neisuoi studenti per quanto riguarda i compiti svolti a casa. Ha deciso di attuare quella che in gergo accademico americano chiama il ritorno ai “Blue Books”.

Niente più saggi a casa: Non assegnerà più tesine o recensioni da svolgere nel tempo libero, dove l’uso di ChatGPT è incontrollabile;

Non assegnerà più tesine o recensioni da svolgere nel tempo libero, dove l’uso di ChatGPT è incontrollabile; Scrittura in presenza: D’ora in poi, gli studenti dovranno scrivere i loro saggi in classe , a mano, su carta e penna, sotto la sua sorveglianza e con un limite di tempo;

D’ora in poi, gli studenti dovranno scrivere i loro saggi , a mano, su carta e penna, sotto la sua sorveglianza e con un limite di tempo; Niente tecnologia: Sarà vietato l’uso di qualsiasi dispositivo elettronico durante la stesura.

