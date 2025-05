Incidente in gita: morta la maestra Domenica Russo

di Carmine R. Guarino, Mariateresa Totaro, la Repubblica, 19.5.2025.

Lomazzo, scontro tra camion e pullman con scolaresca: morta la maestra Domenica Russo, 30 coinvolti. L’incidente sulla Pedemontana nel pomeriggio, la vittima è una delle accompagnatrici dei bambini delle elementari. Grave l’autista, due bambini in codice giallo

Il bus bianco arriva sulla corsia di destra della A36, la Pedemontana lombarda. L’uomo al volante, sessant’anni, sembra non accorgersi del camion davanti a sé. Il tamponamento è inevitabile, tremendo. I mezzi continuano a viaggiare incollati tra loro schiantandosi poi sotto la galleria al confine tra i territori di Bregnano e Lomazzo, nel Comasco. L’impatto è devastante, la parte frontale del pullman con a bordo trenta bimbi di ritorno da una gita viene cancellata dalla violenza dell’urto.

Per Domenica Russo, quarantatré anni, seduta proprio accanto al sedile di guida non c’è nulla da fare. La donna, originaria di Napoli e da poco insegnante della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia, paesino di neanche ottocento anime nel Varesotto, muore sul colpo. Quando i vigili del fuoco riescono a estrarla dalle lamiere, i medici non possono far altro che constatarne il decesso. Ferito in maniera seria il guidatore del pullman, poi trasferito in codice giallo in ospedale. Trenta bimbi – tra i sette e i nove anni -, altre tre insegnanti e il conducente del camion sono stati invece ricoverati negli ospedali della zona: nessuno è in pericolo di vita.

Gli alunni della Pascoli, che fa parte dell’istituto Leonardo Da Vinci di Azzate, nel Varesotto, erano andati in gita al Museo del cavallo giocattolo di Grandate e al momento dello schianto, avvenuto alle 16,30 di ieri, stavano tornando a casa. Un altro bus della stessa scuola è invece arrivato regolarmente in paese. Tutti sotto shock e terrorizzati, gli alunni coinvolti nello schianto sono stati portati a Lomazzo, dove è stato allestito un punto di accoglienza, e poi in pronto soccorso. Imponente la macchina dei soccorsi: sul posto hanno operato l’elisoccorso, gli equipaggi di due automediche, due auto infermieristiche, otto ambulanze, tre furgoni di Areu per il supporto logistico, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. Proprio agli agenti spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare perché il guidatore del pullman con la scolaresca a bordo abbia tamponato il tir.

“La tragedia avvenuta sull’Autostrada Pedemontana provoca sgomento in tutti noi. Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia della docente morta nell’incidente e seguo con apprensione la situazione dei feriti e dei bambini coinvolti”, si legge in una nota del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara. “Ho appreso con commozione e dolore dell’incidente che ha coinvolto la scolaresca del plesso pascoli di Cazzago Brabbia, la mia scuola da bambino. Una tragedia per il nostro piccolo paese dove ci conosciamo tutti. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia della maestra deceduta e sono vicino a tutte le maestre e alle famiglie dei piccoli scolari”, il dolore del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che ha frequentato la scuola del Varesotto.

“Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della Regione Lombardia per la tragica scomparsa dell’insegnante che oggi ha perso la vita nell’incidente avvenuto in una galleria a Lomazzo, in provincia di Como, tra un camion e l’autobus che trasportava una trentina di alunne e alunni della scuola primaria di Cazzago Brabbia, in gita scolastica. Alla famiglia della donna, all’intera comunità scolastica e alle famiglie dei bambini coinvolti va il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”, le parole del presidente lombardo, Attilio Fontana. Che ha poi concluso ringraziando “tutte le donne e gli uomini impegnati nei soccorsi che, con prontezza e professionalità, hanno messo in sicurezza e rassicurato i piccoli passeggeri”.